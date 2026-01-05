李亞萍吵到要離婚「4度簽協議書」 揭余天不蓋章關鍵

李亞萍坦言過去曾四度簽下離婚協議書。（圖／中時資料照）

75歲資深藝人李亞萍逐漸出現記憶力退化、疑似失智症狀，健康狀況亮起紅燈，近來頻頻上節目的她，被問及與余天將近50年的婚姻狀況，她坦言一度大吵到差點離婚。

李亞萍近來上節目《命運好好玩》，談及與余天多年的婚姻，她表示夫妻曾經多次大吵，吵到一度準備離婚。當時就曾去找委任律師，蓋了4次離婚協議書的章，沒想到把文件備妥之後，余天每次都是堅決不肯離婚，怎樣都不肯蓋章，這讓主持人何篤霖好奇詢問：「他愛你比較多，捨不得你，還是…」，對此，李亞萍直接點出關鍵在於「因為家裡少了一個做事的、做飯的」。

至於夫妻倆如何維繫將近50年的婚姻，李亞萍不諱言就是「盡力欺負余天」，此外，李亞萍更爆料賀一航生前曾詢問余天「為什麼那麼怕亞萍姐」，沒想到余天竟回覆： 「我不是怕她，我是惹不起她」，一席話讓在場所有人哄堂大笑。

李亞萍日前受訪表示罹患失智、失憶症狀，還公開抱怨兒子余祥銓以分家為由忤逆她，對此，余祥銓否認有此事，接著透露李亞萍這半年病況時好時壞，而且病發次數越來越頻繁，如今更是兩三天就發作一次，加上李亞萍相當抗拒就醫，讓他擔憂不已，此外，余祥銓不否認李亞萍始終走不出喪女之痛，一直承受莫大痛苦，導致狀況無法好轉。

李亞萍至今仍走不出喪女之痛。(圖／中時資料照)

