李亞萍坦言罹患「失智症」親揭近況：會自言自語

演藝圈夫妻檔余天與李亞萍自2022年痛失愛女余苑綺後，心情一直備受打擊。近日，余天透露，自己曾罹患攝護腺癌，目前已完成手術、已無癌細胞，且每年定期回診追蹤。沒想到，李亞萍也自曝罹患失智症，表示這是長期憂鬱、自閉及躁鬱引發的併發症。

余天透露，先前曾進行眼睛水晶體置換手術，之後又接受白內障手術，「開差不多快一年了，保養都還不錯」。至於攝護腺癌，他則坦言，「攝護腺已經割掉了，並做了99次電療」，如今身體狀況穩定。

未料，今年73歲的李亞萍也在暌違多年參與節目錄影時，自曝身體出了狀況。根據《三立新聞網》報導，她透露，自己已出現失智與失憶症狀，目前正定期看醫生服藥治療。她表示，醫生認為這是長年憂鬱、自閉及躁鬱引發的併發症。近年她幾乎足不出戶，出門錄影前還一度眩暈，抵達現場時腿軟需靠人攙扶，健康狀況令人憂心。

李亞萍也分享日常生活困擾，常會忘記白天黑夜的時間，甚至上一秒才和人聊天，下一刻就忘記對方是誰，她在家也會自言自語，有時還誤以為過世的親人或寵物仍在身邊。她透露，近期常夢到已故的朋友，每次醒來都會情緒激動落淚，讓兒女余筱萍與余祥銓相當擔心她的身心狀況。李亞萍笑稱，這次答應上節目，是因為大女兒余筱萍出賣她，她才想說就走出家門，見見老朋友。

事實上，余天與李亞萍在小女兒余苑綺2022年因直腸癌過世後，至今仍難以走出傷痛。余苑綺逝世三週年時，余祥銓曾發文透露一家人前往祭拜，從照片可見，余天與李亞萍神情哀戚，對女兒的思念仍深。余天也感慨表示，全家人都曾夢到余苑綺，唯獨自己沒有，令人聽了倍感心酸。



