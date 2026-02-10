李亞萍失智前兆引關注 余天自爆「已分房睡2年」吐槽：她自己說過的話會忘

「鑽石舞台之夜」將於今年3月重返台北流行音樂中心，余天與余祥銓父子10日現身練團，並與主持人胡瓜合體。聊到先前余天老婆李亞萍自爆出現失智症前兆，引發外界關心近況，余天則吐槽老婆「她自己說過的話會忘記」，余祥銓也在一旁爆料，爸媽分房睡之後，余天反而覺得很開心。

被問到「鑽石舞台之夜」是否有機會看到李亞萍驚喜現身？余天直言不會，並透露老婆事情多，待在家裡又愛胡思亂想，兩人聊天沒多久就容易吵架，也自爆已經分房睡將近2年。沒想到余祥銓在一旁補刀表示：「他說分房睡好舒服，沒有人碎碎念。」

話才說完就被余天立刻阻止，要余祥銓不要再講，「等一下回去她又要念，不要害我！」余祥銓也補充，媽媽李亞萍看新聞、看節目都會記住內容，有時候吃飯吃到一半突然想起來就開始罵他們，「我們真的都不能亂講話。」

轉眼余天與李亞萍已結婚48年，感情依舊緊密，過年時余天仍會包小紅包給老婆，錢也一樣交由李亞萍保管。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導