李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭

李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。

李亞萍哭出來。（圖／TVBS）

聊到兒子余祥銓，李亞萍吐槽模式全開，數落余祥銓小時候唸書愛搗蛋，幾乎天天接到告狀電話；余祥銓也自招曾在教室甩毛筆灑墨汁，讓媽媽忍不住翻白眼。母子你來我往，笑料不斷，卻也藏著多年來說不出口的情緒。

話鋒一轉，李亞萍又把箭頭轉向媳婦，直問柔柔「怎麼這麼笨，選了他當老公？」柔柔溫柔回應，坦言一開始對李亞萍印象很害怕，覺得是螢幕上的「惡婆婆」，真正相處後才發現是刀子口豆腐心，「她逛街一整天，只買我的衣服。」李亞萍聽了也毫不掩飾滿意，余祥銓在一旁苦笑自嘲：「家裡已經有一個亞萍，又來一個小亞萍。」

李亞萍。（圖／TVBS）

節目尾聲，余祥銓趁機送上蘭花與卡片，暖心告白：「我已經長大了，換我來照顧妳。」一句話讓李亞萍當場紅了眼眶，頻頻拭淚、情緒難以平復。只是感動不到幾秒，她立刻恢復本色，嘴硬吐槽：「這蘭花是我最討厭的顏色。」神轉折讓阿Ken直接綜藝摔，笑喊：「這效果也太突然了啦！」