李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」

余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。

余祥銓與薔薔一同錄製節目（圖／鴻凱娛樂提供）

余祥銓表示，醫師建議帶李亞萍做全方面健檢，無奈媽媽相當抗拒，就算爸爸余天勸了也沒用。在這樣下去也不是辦法，他說未來可能會強迫讓李亞萍就醫，「這狀況是要吃藥的，她現在吃藥也可能不會好，到時真的甚麼都不記得，會蠻糟糕的。」

網友有一說，認為李亞萍或許是失去女兒余苑綺、打擊太大，進而受到影響，余祥銓對此說法表示認同，坦言全家都受到嚴重打擊，「尤其我現在又為人父更能體會那種痛苦。」

至於李亞萍先前說兒子「以分家為由忤逆她」一事，余祥銓有些無奈，強調自己絕對沒有這種想法。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導