李亞萍失智頻發 余祥銓嘆母走不出喪女痛

75歲資深女星李亞萍日前受訪表示自己有失智、失憶症狀，還抱怨兒子余祥銓常頂嘴，甚至以分家為由忤逆她。余祥銓19日錄節目，透露李亞萍近半年病況時好時壞，病發次數愈來愈頻繁，從1周1次到現在2、3天就發作，令人擔憂。

余祥銓嘆李亞萍有時半夜4、5點起床，說自己要去做秀或出國，還會打電話給司機送她去上班，「她還會一直夢到已故親人，不然就是看到我爸以為是她爸爸我外公。她也會問些奇怪的問題，一直往負面想，我上網查了這就是失智前兆。」

余祥銓昨說，他曾針對李亞萍的症狀諮詢長年替媽媽看診的醫師，醫師建議他帶李亞萍進行全方面的健康檢查，爸爸余天也常在旁勸說，無奈李亞萍相當抗拒，「我覺得我們一定要逼她了，因為這狀況是要吃藥的，她現在吃藥也可能不會好，到時真的什麼都不記得，會滿糟糕的」，語氣充滿擔憂。

他認同網友所說，認為李亞萍會如此是因為面臨二女兒余苑綺病逝，承受到過大打擊，「我們全家人都受到滿大影響，對我打擊也很大，尤其我現在又為人父更能體會那種痛苦」。

對於李亞萍說他大逆不道等事，余祥銓昨強調，他絕對沒有忤逆想法或想要分家。至於李亞萍之前透露二女婿Gary私下會擦指甲油扮女裝，余祥銓也幫忙解釋，表示那是韓星GD（權志龍）風格，「沒有扮女裝啦，就畫個指甲油，樂樂也可以畫指甲油啊」，認為不會因此影響到小孩教育。