李亞萍婆媳同住「育兒觀念起衝突」 柔柔靠一招化解分歧

李亞萍、柔柔婆媳關係佳。(圖/ig@rou860209)

柔柔與余祥銓2023年結婚，與公婆余天、李亞萍同住，並在同年底迎來女兒「小元寶」，開啟幸福的三代同堂生活。最近，李亞萍、柔柔上節目暢談婆媳關係，其中提到兩人在育兒觀念各有見解，所幸柔柔把醫生的建議轉述給李亞萍，才消除分歧。

柔柔在節目《命運好好玩》表示，和婆婆的育兒觀念相差很多，李亞萍想餵四個月大的孫女小元寶吃雞腿，但她反對，讓李亞萍不能理解，因為余祥銓、 余苑綺、 余筱萍三個孩子都是這樣拉拔長大。面對隔代教養的挑戰，柔柔沒有硬碰硬，去請教醫生後，再傳達給婆婆，讓李亞萍欣然接受現代的育兒觀，不再擅自餵小元寶吃東西，尊重媳婦的教養方式。

廣告 廣告

李亞萍尊重柔柔的育兒方式。(圖/ig@rou860209)

回想起第一次見到李亞萍，柔柔直言看起來很兇，但實際相處後，發現李亞萍是「刀子嘴豆腐心」，講話雖然直接，但都是為別人好。李亞萍則透露，余祥銓婚前的交往對象一個比一個漂亮，柔柔的顏值排行墊底，但個性純樸、不崇尚名牌，才鼓勵余祥銓展開追求。

柔柔笑認，自己之前比較不會打扮，李亞萍就會買很多衣服教她怎麼穿，甚至大方地贈送自己的很多名牌衣。李亞萍補充，柔柔懷孕時穿的衣服不夠好看，她特地採買很多孕婦裝，「我把百貨公司逛到都起泡了，就是選她的大肚裝。」

經過李亞萍的審美指導，柔柔說衣品已經獲得婆婆的肯定，「她（李亞萍）說我嫁進來他們家後，越變越漂亮了，現在可是最漂亮的。」一旁的李亞萍聽完微微點頭，表示認同。

李亞萍在婆媳經營也展現智慧，為了避免柔柔碎念余祥銓而造成夫妻嫌隙，她會主動扮演「壞人」的角色管教兒子，讓柔柔當「好人」。李亞萍還會在餐桌上特別叮囑兒子要顧及老婆是否有菜吃，並警告余祥銓若對老婆不好，會力挺媳婦帶孩子回娘家，「你看老娘做得到做不到？」這份力挺媳婦的霸氣，成為穩定家庭關係的最強後盾。

更多中時新聞網報導

樂天女孩經中山站心慌慌Mika走路不敢玩手機

芒果醬陪歌迷過耶誕 預告明年喜訊

陶喆洛杉磯開唱 愕聞北捷事件