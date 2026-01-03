李亞萍才患失智症「又失控開嗆余天」！暴走畫面曝

娛樂中心／綜合報導



現年75歲的資深藝人李亞萍日前受訪時坦承罹患失智症，當時消息曝光後，引發各界譁然，許多人都十分擔心她的狀況。而在近日，她與兒子余祥銓一同上節目時，被余祥銓爆料說她花了30幾萬元買2件塑身衣，直接把余天的卡刷爆，讓余天頗有言詞，下秒李亞萍竟直接爆走到鏡頭前開嗆余天「你覺得我花了30幾萬是怎樣？」，突如其來的舉動嚇壞現場所有人，連攝影師都感到一陣錯愕。





李亞萍才罹患失智症！上節目竟突「失控開嗆余天」暴走衝向鏡頭嚇壞攝影師

余祥銓近日在節目上爆料，稱爸爸的信用卡被刷爆。（圖／翻攝Youtube頻道《11點熱吵店》）

余祥銓近日在節目上爆料，稱爸爸余天有天接到銀行電話，稱他的信用卡被刷爆，但余天滿頭問號，因為這天自己根本沒出門，一問之下才得知，原來是李亞萍花了30多萬元買下2件塑身衣，余祥銓接著表示，其實買1件就可以了，一旁的主持人唐綺陽隨即問「你不滿在哪裡？」，余祥銓馬上打圓場，表示自己只是敘述故事，說的是爸爸對這件事的不滿。

李亞萍才罹患失智症！上節目竟突「失控開嗆余天」暴走衝向鏡頭嚇壞攝影師

余祥銓表示自己只是敘述故事，說的是爸爸對這件事的不滿。（圖／翻攝Youtube頻道《11點熱吵店》）





不料，一旁的李亞萍表情瞬間嚴肅，問余祥銓「真的是你爸爸講的？」，接著臉色一沉走向鏡頭，並對余天開嗆「你覺得…我花了30幾萬…是怎樣？嗯？50年、50年的夫妻可以這樣子嗎！我幫你生3個，我幫你顧家，我幫你養小孩，我幫你管教那個不肖子（意指余祥銓），余天！什麼東西！臭老頭！」。

李亞萍才罹患失智症！上節目竟突「失控開嗆余天」暴走衝向鏡頭嚇壞攝影師

李亞萍在鏡頭前對余天開嗆。（圖／翻攝Youtube頻道《11點熱吵店》）





事實上，余天愛妻李亞萍自2022年痛失愛女余苑綺後，這幾年幾乎淡出螢光幕，生活重心轉為在家休養，鮮少對外露面，然而上個月17日她久違露面，與媳婦柔柔一同登上節目，親口自曝出現失智與記憶力退化的狀況，雖然讓許多粉絲擔心，但見到她精神狀況不差後，也安心不少。

