李亞萍才爆失智就醫！余天再抖早已「分房2年」

娛樂中心／楊佩怡報導

現年75歲的資深藝人李亞萍日前坦言出現疑似失智與記憶衰退症狀，不過她表示最近已去醫院健檢就診，並表示報告中的相關數值都正常。對此，77歲老公余天近日受訪時坦言，早已和李亞萍分房睡快2年，兒子余祥銓還加碼爆料稱，爸爸覺得分房「非常舒服！」。





75歲李亞萍才爆「罹失智症」急就醫！余天再抖「分房2年」：每次聊天都吵架

余天夫婦與兒子余祥銓及兒媳柔柔感情十分要好，常常一起出席活動。（圖／民視新聞資料照）





結婚將近半世紀的余天夫婦，近期的健康狀況讓外界相當關心。77歲的余天曾挺過攝護腺癌與近百次的電療，目前復原良好並定期追蹤。而李亞萍則出現了較明顯的健忘現象，甚至會產生時空錯亂的幻覺，像是把余天當成爸爸，或半夜起床準備登台。雖然余祥銓曾透露母親有些排斥就醫，但李亞萍透露最近已完成健檢，各項數值目前顯示皆為正常，醫師則為她開出運動、作息規律、白天不午睡、飲食正常與保持好心情等養生建議。

廣告 廣告





75歲李亞萍才爆「罹失智症」急就醫！余天再抖「分房2年」：每次聊天都吵架

余天（左）自爆與妻子李亞萍（右）已分房睡2年。（圖／民視新聞資料照）

根據《聯合新聞網》報導，今（10）日余天出席鑽石舞台之夜練團時也提到妻子李亞萍的狀況，他表示李亞萍健康狀況很好，「她事情太多，又常常亂想」，認為病況沒有太嚴重。不過他自爆與李亞萍「每次聊天都會吵架」，更透露2年前就已與對方「分房睡」；兒子余祥銓還在旁爆料稱：「爸爸說分房睡好舒服！」。

此外，余天和余祥銓還透露李亞萍喜歡碎碎念，余天笑說：「只要她講話就不要回嘴」，並跟兒子說：「跟媽媽講話要客氣一點，要多撒嬌，盡量忍」。當被問到過年會包紅包給李亞萍嗎？余天則說：「我的錢都在她那邊，從以前就是她管」。





原文出處：75歲李亞萍才爆「罹失智症」急就醫！余天再抖「分房2年」：每次聊天都吵架

更多民視新聞報導

正妹偶像雪地穿「史庫水」！清涼畫面曝光遭炎上

「柔道天才少女」下海拍片！「撐爆柔道服」畫面曝光

言承旭突現身央視彩排春晚！多名「台灣藝人」也入列

