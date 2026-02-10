李亞萍才自爆失智症！無預警稱余祥銓是「他」…真實反應全被拍

娛樂中心／綜合報導

余天愛妻李亞萍日前自爆罹患失智症，目前正服藥治療，健康狀況引發外界高度關注。近日，李亞萍兒子余祥銓在社群平台分享一段影片，只見李亞萍笑稱他像是薔薔家中的「長工」，隨後又被爆料稍早才脫口薔薔像「菲傭」，掀起討論。

李亞萍（左起）與余祥銓、柔柔感情融洽。（圖／翻攝自柔柔IG）

李亞萍日前錄製節目，在後台合體余祥銓、媳婦柔柔、薔薔及王思佳。影片中，她接連稱薔薔、余祥銓是菲傭與長工，讓現場笑成一團。余祥銓隨即機智地模仿起外國口音，薔薔也大笑直呼「我是菲傭啦」，氣氛相當融洽。

廣告 廣告

李亞萍與後輩互動溫馨逗趣。（圖／翻攝自余祥銓IG）

李亞萍與後輩互動溫馨逗趣。（圖／翻攝自余祥銓IG）

余祥銓事後釋出影片，忍不住吐槽「每次都語出驚人的媽媽」，網友則紛紛誇讚薔薔亮眼外型，笑回「這個菲傭我要了」、「如果真的是菲傭，算很頂天了欸」。

更多三立新聞網報導

坤達閃兵復工認了「心情複雜」！合體4好友錄影 沉重吐真實心聲

辛曉琪唱一半舞台狂晃…感應「已故屠穎來了」！追憶老友激動淚崩

59歲蔡幸娟「年輕嫩照流出」！顏值不輸白富美女兒 母女基因神遺傳

最強高中生Ray遭疑情變！網瘋猜「夜店1舉動」成導火線 辣模女友回應了

