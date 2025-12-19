李亞萍控兒愛頂嘴、鬧分家 余祥銓回應「衝突實情」全說了！

娛樂中心／江姿儀報導



近期77歲的資深藝人、前立委余天坦言多年前曾罹患攝護腺癌，並已接受手術治療，引發外界關注。沒想到75歲妻子李亞萍睽違多年17日再公開露面，不僅自曝失智，還指控兒子余祥銓「愛頂嘴」、「鬧分家」，更痛罵兒子「大逆不道」。對此，余祥銓今（19日）下午受訪回應，否認要搬出去，更澄清自己並未說過這樣的話，直言「我其實有點受傷，我蠻難過的。」。





李亞萍控兒愛頂嘴、鬧分家「大逆不道」 余祥銓曝實情喊冤：沒有要搬出去！

李亞萍（左圖左）上節目自曝失智，突指控兒子余祥銓（右）「愛頂嘴」、「鬧分家」。（圖／翻攝自余祥銓臉書）

廣告 廣告

余天愛妻李亞萍自2022年痛失愛女余苑綺後，這幾年幾乎淡出螢光幕，生活重心轉為在家休養，鮮少對外露面。然而17日她久違露面，與媳婦柔柔一同登上節目，親口自曝出現失智與記憶力退化的狀況。李亞萍透露，近來她與兒子余祥銓常在家中因生活瑣事起爭執，兒子特別愛回嘴，甚至多次表示想搬出去獨立生活，「然後他現在有賺錢，我沒賺錢，他就說我是一個沒有用的東西，真的是大逆不道」。

李亞萍控兒愛頂嘴、鬧分家「大逆不道」 余祥銓曝實情喊冤：沒有要搬出去！

余祥銓（右）今（19日）受訪，否認搬出去，表示要留在家中照顧年邁父母，會與家人一起持續給予媽媽（左）關心。（圖／翻攝自余祥銓臉書、民視新聞）

余祥銓今（19日）下午受訪時，表示媽媽李亞萍身體狀況時好時壞，出現失智症前兆，記憶、認知開始錯亂，而家人間難免吵架鬥嘴，「可是沒有她講的這樣子這麼嚴重」。至於搬家一事，他強調「沒有要搬出去！」，要留在家中照顧年邁父母，會與家人一起持續給予媽媽關心。

李亞萍控兒愛頂嘴、鬧分家「大逆不道」 余祥銓曝實情喊冤：沒有要搬出去！

余祥銓（左）指出，媽媽李亞萍（右）可能太久沒錄製節目，且當下狀態不好，過於緊張才會失言。（圖／翻攝自余祥銓臉書）

余祥銓指出，媽媽可能太久沒錄製節目，且當下狀態不好，過於緊張才會失言，「什麼大逆不道什麼東西亂講，我沒有講過這種話，平常可能家裡小鬥嘴，我們家裡人都是這樣的」。對於媽媽指控，他坦言「我其實有點受傷，我蠻難過的。」，分享自己平時相當照顧媽媽「我每天對他有求必應，買很貴的礦泉水還有乳液，吃什麼我幫她弄，我還大逆不道，我的天啊，這還有天理嗎？我還覺得她沒用？只要她開心就好，可能這是她發洩的一種情緒，她覺得在家我們沒有人關心她」。不過他見到媽媽錄完影回家心情不錯，要大家多諒解，而他也希望媽媽身體健康。

原文出處：李亞萍控兒愛頂嘴、鬧分家「大逆不道」 余祥銓曝實情喊冤：沒有要搬出去！

更多民視新聞報導

余天才認罹癌「割攝護腺」！李亞萍驚爆「罹患失智症」最新病況曝

余祥銓爆「鬧分家」！李亞萍怒轟「大逆不道」衝突原因全攤牌

李亞萍控「余祥銓大逆不道」鬧分家！本人揭心酸真相：講不聽

