李亞萍控「余祥銓大逆不道」鬧分家！本人揭心酸真相：講不聽

娛樂中心／巫旻璇報導

73歲資深藝人李亞萍近日罕見現身節目，談到自己出現失智、記憶力退化的狀況，同時也對兒子余祥銓的態度頗有怨言。她不滿表示，兒子近來越來越敢頂嘴，甚至多次提及要搬出去、鬧分家，讓她相當受傷，直言：「我現在沒有收入，他就說我沒用，真的很大逆不道。」對此，余祥銓事後聽聞則無奈回應，「她是在腦補」。





李亞萍（左）昨（17日）與媳婦柔柔（右）一同錄製節目。（圖／翻攝自余祥銓臉書）









李亞萍昨（17日）久違復出，與媳婦柔柔一同錄製節目。她笑說，現在生活中最大的重心與快樂來源就是孫女「小元寶」，每天看到孫女就心情大好，也不忘稱讚柔柔貼心、懂事。不過，一談到兒子余祥銓，她的語氣轉為嚴肅，透露母子倆經常在家中三樓樓梯口發生口角，對方還喊著要搬出去住。李亞萍無奈分享，兒子近期特別愛回嘴，頻頻表達想要獨立生活，導火線竟是她吃飯時會觀看網路上的擠痘痘影片，讓余祥銓直呼受不了。她強調，自己早已把手機調成靜音，也沒有要求家人一起看，卻仍被嫌棄無聊，甚至被反過來指責，「然後他現在有賺錢，我沒賺錢，他就說我是一個沒有用的東西，真的是大逆不道」。

對於媽媽李亞萍的說法，余祥銓再次澄清，強調自己「從來沒有說過要分家」。（圖／翻攝自余祥銓臉書）





根據《tvbs》報導，對於媽媽李亞萍的說法，余祥銓再次澄清，強調自己「從來沒有說過要分家」，也不可能在父母年紀這麼大的情況下搬出去住。愛妻柔柔也補充表示，其實並沒有搬家的打算，認為婆婆可能因為出現失智前兆，才會有這樣的誤解，因為她最近常在半夜醒來，誤以為天亮要趕行程錄影。柔柔表示，家人已經安排時間，將陪同李亞萍前往進一步檢查，希望能及早釐清狀況。





余祥銓透露，母親李亞萍曾在凌晨三、四點致電司機，表示要外出，家人事後上網查詢才發現，這樣的狀況可能是失智症的警訊之一。（圖／翻攝自余祥銓臉書）









余祥銓透露，母親李亞萍曾在凌晨三、四點致電司機，表示要外出，家人事後上網查詢才發現，這樣的狀況可能是失智症的警訊之一。他也提到，李亞萍近來經常在網路上下單，購買來源不明的食品，包裹多到連黑貓宅急便的配送人員一看就察覺異狀，實際收到的商品更與影片內容落差甚大。面對母親的消費行為，余祥銓多次耐心勸阻，「要她不要訂，講不聽」，反而被誤會是在計較金錢，只是幾千元的小花費。他無奈坦言，這些反常舉動讓他愈來愈擔心，懷疑可能與失智症前兆有關，「我一直勸她去看醫生，但她就是不願意去。」話語間流露出滿滿的無奈與心酸。













