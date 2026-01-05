李亞萍撞見余祥銓「家中偷吃」 婆媳真實關係曝光

娛樂中心／李汶臻報導

77歲資深藝人余天與小兩歲妻子李亞萍結婚近50年，近來夫妻二人的健康狀況引發外界關心。余天日前坦言罹患攝護腺癌並接受手術治療，隨後多年來鮮少公開露面的李亞萍，也罕見親口自爆出現失智與記憶力退化的狀況。近日，李亞萍帶著媳婦柔柔一同上節目，再提及一系列不為人知的「余家」秘辛，包括余祥銓半夜偷吃被老婆當場抓包，李亞萍還自爆曾4度找律師簽離婚協議書，並稱自己都已簽字蓋章，但是余天卻「打死不簽不蓋」。

余祥銓與妻子柔柔2023年6月登記結婚，婚後育有一女。近日，柔柔與婆婆一同登上節目《命運好好玩》，首度公開婆媳二人的真實相處現況。一向心直口快的李亞萍竟在鏡頭前評價媳婦柔柔，稱對方是兒子余祥銓過往交過的歷任女友中「顏值墊底的」。不過柔柔聽完不僅沒生氣還高EQ的護航婆婆，稱「她（婆婆）都說我嫁進他們家之後越變越漂亮」。

此外，這對婆媳的關係好到會聯手「嚴防」余祥銓偷吃。柔柔在節目上爆料余祥銓有晚上起來開冰箱偷吃東西的習慣，甚至還會躲進被窩偷吃巧克力，李亞萍表示自己會在二樓開門縫監視兩個冰箱，余祥銓「偷吃」被撞見後會假裝喝水，有次甚至被嚇到馬上跑回二樓。

李亞萍坦言自己結婚近50年，曾4度備妥離婚協議書。（圖／民視新聞資料照）





而李亞萍也在節目上談到自己與余天近50年的婚姻狀況，她坦言兩人曾大吵，讓她氣得想離婚。李亞萍透露自己曾4度備妥離婚協議書，並表示當時都已簽字蓋章，但是余天就打死不簽不蓋，原因是「家裡少了一個做事的，做飯的」這番話一出讓現場主持人何篤霖和陳亞蘭全笑翻。

