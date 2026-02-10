李亞萍爆失智余天曝最新近況 認了常爭吵「分房睡2年」

余天、余祥銓父子10日進行練團彩排。（郭吉銓攝）

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日回歸臺北流行音樂中心（北流），趕在過年前，參與演出的藝人都在百忙之中排除萬難，10日進練團室展開馬拉松式排練。

余天老婆李亞萍日前爆出疑似失智狀況，余天今表示老婆身體狀況很好，「她事情太多，女人家70幾歲，不會亂想才怪」，也透露夫妻倆在家有時候聊天聊一聊就會吵架，甚至已經分房睡2年，余祥銓爆料：「爸爸說分房睡好舒服，沒有人在旁邊一直唸。」余天笑喊：「不要害我。」余天也勸兒子對李亞萍要多點耐心，「我也是這樣快60年了，忍一下沒關係。」

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場3月21、22日登場，首日有「余天、余祥銓父子＋黃西田」坐鎮，第二天由老蕭壓軸、李千娜加入；完整演出陣容還有：王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等門票已在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

