李亞萍爆失智首露面！長年見嘸外孫哽咽：是我內心最大的痛

李亞萍和兒子余祥銓、媳婦柔柔露面，分享身體近況。（池宗玲攝）

現年73歲的李亞萍，日前傳出罹患輕微失智症，甚至發生車禍，還怒罵兒子余祥銓大逆不道、不肯就醫等狀況，引起外界擔憂。今（25日）聖誕節，李亞萍和余祥銓、柔柔首度現身露面談及近況。

認了失智失憶！李亞萍樂觀：像人生重新開始

李亞萍自認年紀大了，身體難免會有病痛，一切自然就好，未來也不想被醫療儀器折磨，深怕就醫檢查後腦部要開刀。她說，如果一切都變得不記得也很好，就像人生重新開始那樣，但她絕對不會忘記余祥銓和柔柔的孝順。

即便今天是聖誕節，李亞萍依舊上工錄製節目，早上睡醒時還發生無法起床、站不起來的狀況，在柔柔的安排下，已經做好未來就醫檢查的準備。但在看到媽媽害怕開刀，余祥銓也急忙安撫，已經問過醫生，只是去檢查一下，對症下藥就好。

長年未見外孫子女！李亞萍哽咽：內心最大的痛

不過，一聊到外孫女（余苑綺子女），李亞萍不禁湧現悲傷情緒，坦言見不到孩子們是她內心最大的痛，認為可能是失去愛女余苑綺的關係，再加上已經長年未見到兩位外孫，才會導致生病，沒想過會變成現在這個樣子，僅希望孫女能打通電話，或偶爾來看看他們就好。

余天、李亞萍的女婿陳鑒（Gary），因去年11月被控當詐騙集團，被判2年徒刑、緩刑5個月，後來余天夫婦有意爭取外孫女的監護權，最終與陳鑒達成共識，孫女至少一個星期要回余家見兩次面。怎料，持續至今一年多，他們從未見過兩位外孫，讓余家人相當心痛。

