李亞萍爆失智「入院結果」曝！余天「宅家中」近況說了

現年75歲的資深藝人李亞萍日前透露自己出現失智、失憶等症狀；消息曝光引發外界譁然，大家也持續關心她的身體情況。曾遭兒子余祥銓爆料，多次拒絕到醫院檢查並治療的李亞萍，日前終於去醫院健檢就診，如今報告結果出爐，真實病況曝光。

77歲藝人余天與妻子李亞萍結婚近50年，夫妻倆的身體狀況備受外界關注。余天先前公開證實自己多年前罹患攝護腺癌，事後已切除攝護腺並扛過99次電療，如今會定期回診追蹤。而李亞萍先前也自爆出現失智、記憶力退化等狀況，她坦言記憶力明顯退化，常常講完話轉頭就忘記剛剛跟誰聊天。

兒子余祥銓也曾爆料母親抗拒到醫院就診，針對李亞萍陸續出現的失智前兆，他透露症狀包括把老公余天誤認為自己的父親，或在凌晨起來梳妝打扮，說要趕場表演，狀況已經持續長達半年時間，甚至還越來越嚴重。而據《三立新聞網》報導，李亞萍透露自己最近已去醫院健檢就診，並表示報告中的相關數值都正常。





至於為何會出現偶爾失憶、斷片的情形？李亞萍表示，醫生認為其實是心情的問題，再加上她小時候本就有夢遊情況。另外，她也坦言年紀到了，記憶力確實也會明顯退化，更提到自己常忘東忘西，連藥有沒有吃都記不清，有時候乾脆多吃一次。醫師則為她開出運動、作息規律、白天不午睡、飲食正常與保持好心情等養生建議，她還透露是在大女兒余筱萍的鼓勵下出門上通告的，為避免長時間在家情緒低落。

而她也曝光丈夫余天在家的最新近況，她形容對方更少出門、活動量極低，同樣很健忘，連住了多年的北投都不熟。此外，夫妻倆在家還常為同一件事反覆爭吵，她明明把東西交給他，他卻說沒拿到，結果往往隔幾天就在原地被找到，讓她又氣又無奈。









