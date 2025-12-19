李亞萍疑出現失智症狀 營養師列「5傷腦食物」少吃

藝人余祥銓受訪時證實，媽媽李亞萍疑似出現失智症前兆，不僅健忘，還會在凌晨3、4點打電話給司機說要出門，甚至把老公余天認成爸爸，一周反覆發作3、4次。營養師高敏敏提醒，包括加工肉品、油炸速食、甜點等5大傷腦食品，能不吃最好別吃。

余祥銓受訪時無奈地說，他想帶李亞萍就醫，但遭到拒絕，「我覺得她可能有失智前兆，最近半夜會爬起來，以為是早上，要趕場做秀」。余強調沒有亂說話，接下來會特別留意媽媽健康。

營養師高敏敏表示，失智症如果能早點察覺並配合治療，病情較易控制，惡化速度也能減緩。

高敏敏特別提醒，部分飲食危害大腦，例如奶油、人造奶油；紅肉及加工肉品，盡量一星期攝取不超過兩份；油炸速食如薯條、雞塊等，一周最多吃一次；甜食一周不超過4次；市面上的加工起司因高鈉高脂，也要控制在一周最多一次。

