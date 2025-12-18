李亞萍罹患失智症原因曝光！常分不清白天與黑夜 積極服藥治療控制

記者鄭尹翔／台北報導

資深藝人余天的妻子李亞萍，近年鮮少公開露面，日前睽違多年復出上節目，親口透露目前已出現失智與失憶症狀，健康狀況引發外界高度關注。她接受《三立新聞網》專訪時坦言，經醫師診斷，失智與失憶並非單一原因，而是長年憂鬱、自閉及躁鬱症交互影響下所引發的併發症。

李亞萍傳出罹患失智症。（圖／翻攝自臉書）

李亞萍表示，自己多年來深受情緒與精神狀況所苦，長期足不出戶，甚至可以一整年不踏出家門，也常將自己關在房間裡。她透露，是大女兒余筱萍擔心她的身心狀況，才鼓勵她走出家門、接下通告與外界接觸，「她覺得我一直憂鬱、失控，又自閉，這樣下去不行。」

談及病況，李亞萍直言自己已明顯出現記憶混亂問題，「現在跟你聊天，結束後我可能就忘了是誰跟我說過話。」她也透露，常分不清白天與黑夜，甚至曾在凌晨4點誤以為是下午，刷牙換衣服準備出門，直到家人提醒才驚覺時間錯亂。

她也提到，會在家中自言自語、來回走動，甚至誤把丈夫余天認成父親，或以為早已過世的親弟弟仍在家中吃飯。對此，李亞萍表示，這些狀況都讓家人十分擔心，也促使她開始固定回診、服藥治療。除了記憶與認知問題，李亞萍也透露自己常夢到已逝的好友，夢醒後情緒潰堤大哭，身心狀態仍不穩定。她坦言，目前仍在努力配合醫師治療，希望病情不要再惡化。

