李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃

藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。

余天（左）與李亞萍（右）。（圖／翻攝自余祥銓臉書）

營養師高敏敏曾在臉書分享，包括奶油、人造奶油等傷腦食品能不吃最好別吃。她建議紅肉及加工肉品盡量一星期攝取不超過兩份；油炸速食如薯條、雞塊等，一週最多吃一次；甜食一週不超過四次；市面上的加工起司因高鈉高脂，也要控制在一週最多一次。她提醒，失智症早已年輕化，越早預防越好，別再說年紀還輕不會怎樣。

高敏敏也分享「麥得飲食」概念，這是地中海飲食加上得舒飲食的合體版，核心概念就是多吃天然原型食物、少碰加工品，可以幫助穩血壓、顧心臟、護大腦，延緩認知退化，降低阿茲海默症風險。並列出10種「健腦食物」，包括深綠色蔬菜、各色蔬菜、堅果類、莓果類、豆製品、全穀類、雞肉、魚類、橄欖油，以及少量紅酒。

