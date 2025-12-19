李亞萍自曝失智初期 營養師點名5大傷腦食物別再吃

生活中心／杜子心報導



資深藝人余天的太太李亞萍，自從3年前年痛失愛女余苑綺後，幾乎消失在螢光幕前，日前她與媳婦柔柔一同上節目，透露自己近期開始出現失智症狀，不只常常忘東忘西，甚至看到熟人叫不出名字，目前正規律就醫、服藥治療。消息曝光後，引發外界關注，對此營養師高敏敏曾發文提醒「5大傷腦食物」盡量少吃。





李亞萍自曝罹「失智症初期」 營養師點名「5大傷腦食物」別再天天吃

高敏敏指出預防失智可以從麥得飲食做起。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

營養師高敏敏在個人粉專發文指出，失智症其實分為多種類型，最常見的是退化性失智症，包括65歲以上好發的阿茲海默症、70歲以上常見的路易氏體失智症，以及50歲後可能出現的額顳葉型失智症；此外，中風、腦血管疾病、營養不良、腦部外傷、新陳代謝異常或中樞神經感染，也都可能成為誘因。在預防失智方面她建議日常可多攝取深綠色蔬菜、各色蔬菜、堅果、莓果、豆製品、全穀類、雞肉、深海魚及橄欖油，並在不勉強的前提下喝少量紅酒。

高敏敏建議像是雞塊這種速食類食物，一週最多吃1次就好。（示意圖／美聯社）

高敏敏進一步表示，日常飲食中有不少看似常見的食物，其實都是傷腦地雷，能少吃就盡量避免，像是奶油與人造奶油，建議每日攝取量最好低於1茶匙，若能以橄欖油取代更佳；市售加工起司多半屬於高鈉、高脂、高熱量食品，一週頂多吃1次即可；紅肉及加工肉品如火腿、培根、牛排等，建議一週不要超過2份；油炸與速食類，包括炸雞、薯條、雞塊、漢堡等，一週最多1次；至於冰淇淋、蛋糕、糖果、餅乾等甜食與糕點，則建議一週控制在4次以內，避免長期累積對大腦與心血管造成負擔。





