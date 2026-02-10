李亞萍自爆失智！余天吐槽愛妻「盡量忍」 分房睡2年超快活

【緯來新聞網】胡瓜領軍的《鑽石舞台之夜》演唱會3月將重返台北流行音樂中心，今（10日）和首日壓軸的余天、余祥銓父子現身彩排。提到先前李亞萍自爆有失智症前兆，余天吐槽：「她自己說過就會忘記。」余祥銓笑說，媽媽常忘記自己講過的話，看到新聞還會怪他們是誰跟媒體亂講。

余天（右）和余祥銓合體彩排。（圖／記者許方正攝）

余天表示，李亞萍事情多，自己又喜歡亂想，「每次跟我聊天就會吵架」，更自爆已經和李亞萍分房睡長達2年，隨後又被余祥銓爆料：「他說分房睡好舒服，沒有人碎碎念。」馬上被余天制止叫他別再說，「等下回去她又要念，不要害我」。



余祥銓則解釋：「她現在看新聞、看節目，都會記住內容，吃飯一半想起來就開始罵，所以我們真的不能亂講。」 他也常沒做錯事被媽媽唸，余天則透露，他常常要兒子多讓著媽媽，「跟她講話客氣點，撒嬌一點，但現在兒子40幾歲要撒嬌也難，那就盡量忍」。

余天、余祥銓力挺胡瓜（中）。（圖／記者許方正攝）

錢全部交給李亞萍保管





余天和李亞萍結婚48年，雖然平常情人節等節慶不會送禮，但過年除了會包紅包，錢也全交給李亞萍保管，吐槽歸吐槽，還是非常寵愛妻子。



《鑽石舞台之夜》3月21日首日有余天和余祥銓父子、黃西田坐鎮；3月22日由李千娜獻唱、蕭敬騰擔任壓軸；完整演出陣容還有王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、「AKB48 Team TP」、鍾采穎，門票已在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和台大清寒希望獎助學金。

