李亞萍被爆高跟鞋糗卡舞台縫 「不老歌王」黃西田領軍15藝人開唱

【緯來新聞網】由「不老歌王」黃西田領軍王彩樺、王中平、劉福助、朱海君等15組實力派藝人在《耐斯歌廳秀》接力演出。身兼演出與秀導的黃西田表示：「舞台陪伴我走過一甲子人生，每一次站上去都有新的感受。」提到維持年輕的外表，他幽默笑說：「年輕時想成熟，現在很感謝這張臉，是老天給的禮物。」他強調歌中劇是歌廳秀的靈魂，這次特別針對每位藝人的特色發揮，保證要呈現當年原汁原味的笑料。他還回憶過往秀場趣事，曾見李亞萍的高跟鞋卡在舞台縫隙動彈不得，台下笑聲不斷，他也期許這次能讓老粉絲重溫舊夢。

黃西田領軍王彩樺、王中平、劉福助、朱海君等15組實力派藝人在《耐斯歌廳秀》接力演出。（圖／劍湖山世界提供）

睽違10年再度登上劍湖山舞台的王彩樺，放話每場服裝造型都會不同。她感性表示：「把歡樂帶給大家，我自己也感到滿滿的幸福。」提到秀場經驗，她自爆16歲出道時，曾因熱舞動作過大導致比基尼肩帶斷裂，當下只能一手抱胸、一手拿麥克風完成表演，她自嘲：「差一點就要拿出來拜天公！」驚險過程反而成為當天爆棚的笑果。



與劍湖山淵源極深的王中平，曾全家出動拍攝樂園導覽影片，他開心地說：「整個樂園屬我最熟悉！」他分享以前曾因通告滿檔跑錯舞台，上台開唱後才發現尷尬真相。近日忙於戲劇與單曲的他，規劃年前先帶岳父母赴香港舊地重遊，過年期間則在家備戰。他表示與黃西田、王彩樺都是老友與鄰居，默契十足，請粉絲拭目以待。《耐斯歌廳秀》將自3月8日起連續三個月，每月一場於劍湖山世界彩虹劇場熱鬧開演。

《耐斯歌廳秀》門票熱賣中，詳情請洽劍湖山世界官網。（圖／劍湖山世界提供）

