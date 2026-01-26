李亞萍被爆高跟鞋糗卡舞台縫 「不老歌王」黃西田領軍15藝人開唱
【緯來新聞網】由「不老歌王」黃西田領軍王彩樺、王中平、劉福助、朱海君等15組實力派藝人在《耐斯歌廳秀》接力演出。身兼演出與秀導的黃西田表示：「舞台陪伴我走過一甲子人生，每一次站上去都有新的感受。」提到維持年輕的外表，他幽默笑說：「年輕時想成熟，現在很感謝這張臉，是老天給的禮物。」他強調歌中劇是歌廳秀的靈魂，這次特別針對每位藝人的特色發揮，保證要呈現當年原汁原味的笑料。他還回憶過往秀場趣事，曾見李亞萍的高跟鞋卡在舞台縫隙動彈不得，台下笑聲不斷，他也期許這次能讓老粉絲重溫舊夢。
黃西田領軍王彩樺、王中平、劉福助、朱海君等15組實力派藝人在《耐斯歌廳秀》接力演出。（圖／劍湖山世界提供）
睽違10年再度登上劍湖山舞台的王彩樺，放話每場服裝造型都會不同。她感性表示：「把歡樂帶給大家，我自己也感到滿滿的幸福。」提到秀場經驗，她自爆16歲出道時，曾因熱舞動作過大導致比基尼肩帶斷裂，當下只能一手抱胸、一手拿麥克風完成表演，她自嘲：「差一點就要拿出來拜天公！」驚險過程反而成為當天爆棚的笑果。
與劍湖山淵源極深的王中平，曾全家出動拍攝樂園導覽影片，他開心地說：「整個樂園屬我最熟悉！」他分享以前曾因通告滿檔跑錯舞台，上台開唱後才發現尷尬真相。近日忙於戲劇與單曲的他，規劃年前先帶岳父母赴香港舊地重遊，過年期間則在家備戰。他表示與黃西田、王彩樺都是老友與鄰居，默契十足，請粉絲拭目以待。《耐斯歌廳秀》將自3月8日起連續三個月，每月一場於劍湖山世界彩虹劇場熱鬧開演。
《耐斯歌廳秀》門票熱賣中，詳情請洽劍湖山世界官網。（圖／劍湖山世界提供）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
王彩樺嗨唱比基尼急速滑落！重憶「單手扶胸」畫面超尷尬：差點要拜天公
四季線上／陳軒泓 報導由黃西田領軍王彩樺、劉福助、方駿、澎澎、王中平、朱海君等 15 組藝人接力演出的《耐斯歌廳秀》，將自 3 月 8 日起，連續三個月，每月一場在劍湖山世界的彩虹...四季線上 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
黃宏輝建築師的美食地圖：寒流中最暖傳承的台灣味——阿里不達太監羊羊肉爐與老主顧紅蟳薑母鴨
出過11本書走遍世界各角落，並非遊記乃生活美學的散文紀錄片，所以被稱「文青」，但那是二十年前的事了，現在該叫「文伯」了。在美食地圖所標記的還是以尋訪Fine Dining為目標，味道如何去了再說。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
屏東勝利星村驚見男「公然玩下面」 好多人看到！下場曝光
屏東勝利星村驚見男「公然玩下面」 好多人看到！下場曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
坊間外泌體醫美廣告通通違法！衛福部：首波疑似違規4件「最重可罰2千萬」
再生醫療雙法今年元旦正式上路，但坊間外泌體醫美廣告仍充斥市場，甚至宣稱可「治百病」。對此，衛福部醫事司長劉越萍25日強調，目前尚無任何外泌體醫療廣告來申請「預審」，市面上所見廣告「通通違法」。元旦至今，已接獲4件外泌體醫美廣告違規案件，並於1月上旬移交地方衛生局調查。太報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
寒假玩翻劍湖山 門票買2送1再送暢遊城堡 明星啦啦隊接力應援
迎接二零二六年寒假到來，雲林劍湖山世界宣布啟動「寒假驚喜連發」系列活動！不僅推出門票買二送一、再送奢華城堡門票的超狂組合，更邀請林襄、安芝儇等十五位超人氣啦啦隊女孩接力應援。搭配劍湖山渡假大飯店三千五百二十九元起的「寵粉住宿專案」，搶攻全台寒假旅遊首選。劍湖山世界總經理曾慶欑表示，迎接寒假到來，劍湖山世界推出多元活動，邀請民眾玩翻劍湖山世界，五大必玩亮點：亮點一：限時省！買二送一再遊「佐登妮絲城堡」，一月二十四日至三月一日，憑指定截圖購票即享「買二送一」，還可暢遊「佐登妮絲城堡」一次，讓您的行程從驚險樂園延伸到歐風城堡。亮點二：明星啦啦隊應援！寒假熱潮不停歇，劍湖山特別邀請瑄瑄、柳柳、檸檬等明星啦啦隊女孩到場元氣應援。春節過後更是火力全開，將邀請包含安芝儇、林襄在內共十五 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歌廳秀原味再現 眾星齊聚劍湖山《耐斯歌廳秀》熱鬧登場！ 黃西田領軍帶頭搞笑，王彩樺放話要大家好看，王中平逗樂婆媽粉絲！
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】開春最經典的秀歡樂登場，《耐斯歌廳秀》自3月8日起，連續3個月，每月一場，互傳媒 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
孩子急診別慌！ 家長牢記溝通3技巧：時間軸、異常、量化細節
當孩子因為突發疾病被送往急診，對家長來說常是一場身心煎熬的考驗。孩子病情變化快速、家長焦急、醫療人員也是分秒必爭，在這樣高張力的時刻，除了仰賴醫師的專業判斷，家長如何描述孩子的症狀與情形，也會直接影響診斷與處置的速度和準確性。藥害救濟基金會特別諮詢了台灣兒科醫學會兒童急診委員會主委吳昌騰，提醒家長透過精準的表達和醫療人員進行有效的溝通，為孩子把握最關鍵的診療時機。NOW健康 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
南山店首收5%服務費挨轟 壽司郎：體驗期間暫不收取
壽司郎微風南山店今（26）日起試營運，業者原先計劃加收5%清潔服務費引發爭議，隨後在臉書宣布體驗期間暫不收取該費用。不過網友仍持續批評，認為業者態度反覆，質疑日後仍會恢復收費。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 15則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」
歌手卜星慧的製作人男友上個月因心肌梗塞猝逝，未料身為大地主的男友家人，竟在24小時內下達逐客令並收回工作室，讓她瞬間流離失所。事實上，演藝圈中不少女星也曾滿心期待嫁入豪門，最終下場卻一個比一個悽慘，甚至有人在另一半離世後，慘遭婆家無情驅逐。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 37則留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 9則留言
《薰衣草》男神合肥現蹤！土潮穿搭遭譏「暴發戶」 49歲凍齡神顏網驚呆
曾以《薰衣草》、《海豚灣戀人》紅遍全亞洲，受封為「初代偶像劇王子」的港星許紹洋，近年將事業重心轉往中國。現年 49 歲的他，近日在合肥商演期間被粉絲偶遇並留下合影。然而，許紹洋當天極具個人風格的穿搭卻意外成為焦點，特別是腰間的鮮紅配件，被部分毒舌網友調侃充滿「暴發戶」既視感，掀起兩極評價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言