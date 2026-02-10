李亞萍調侃薔薔「像菲傭」 王思佳狂笑 本人高EQ回應

李亞萍（右）調侃薔薔（左圖右）像菲傭，本人直面回應。（圖／池宗玲攝、IG@kob_kenyu）

75歲資深女星李亞萍近期因健康狀況引發外界關注，將生活重心轉往家庭多年的她，近來不只與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同參加節目錄影，余祥銓、柔柔也透過社群紀錄與媽媽的日常，其中李亞萍說薔薔（林嘉凌）的穿搭像菲傭，立刻引起藝人好友、網友笑翻。

余祥銓日前與李亞萍、柔柔登上節目《小姐不熙娣》，除了節目訪問外，一行人也在休息室與其他藝人聊天。余祥銓分享的影片中，李亞萍首先指著薔薔說：「他（余祥銓）好像妳家的長工」，但余祥銓一聽馬上反擊：「我像長工？妳剛剛說她（薔薔）菲傭欸」，使眾人瞬間哈哈大笑，薔薔也笑翻自嘲：「我是菲傭啦！」

李亞萍笑指余祥銓像長工、薔薔像菲傭。（圖／IG@kob_kenyu）

接著余祥銓緊抓移工話題，學起外國腔，王思佳便補刀指薔薔身上的絨毛罩衫，「應該是穿女主人的吧」，薔薔繼續笑著附和「是」，王思佳則在結尾脫口一句：「太太的衣服」，再度笑翻眾人，余祥銓最後替影片寫下註解：「每次都語出驚人的媽媽」，顯示大家相處和樂的氛圍。

影片曝光後，吸引不少人按讚，並紛紛笑翻留言，「這個菲傭我要了」、「如果真的是菲傭，算很頂天了欸」、「語無輪次了」、「你媽媽說實話」、「後台好熱鬧」，也有網友關心李亞萍的健康，「媽媽氣色很好」、「看到亞萍姐氣色很好真開心」、「媽媽越來越年輕耶，像3、40歲的大姐姐喔」、「祝媽媽身體健康」，看來在余祥銓、柔柔的陪伴下，李亞萍的狀況似乎有獲得緩解。

薔薔（左）被虧像菲傭，王思佳再笑翻補刀。（圖／IG@kob_kenyu）

