李亞萍證實失智「出面痛哭」！認「1惡疾纏身」

娛樂中心／徐詩詠報導

現年73歲的資深藝人李亞萍日前傳出罹患失智症，並首度證實自己有失智與失憶症狀。今（25）日她和兒子余祥銓、媳婦柔柔一同錄影，被問到是否有抗拒看醫生的情況時，李亞萍一度痛哭，指出自己失去女兒余苑綺，加上2年看不到外孫，讓她相當難過，同時也透露自己近期似乎罹患怪病。

根據《三立新聞網》報導，李亞萍被問到失智病況時當場痛哭，指出：「一輩子的痛，我連女兒（余苑綺）都沒有了，怎麼會連孫子都看不到？真的是我內心最大的痛，樂樂出生時真的是我最寶貴的小天使，沒想到現在會變這樣子。」



廣告 廣告

73歲李亞萍證實失智「出面痛哭」 認「1惡疾纏身」：萬一腦開刀怎麼辦

余祥銓積極勸說李亞萍就醫治療。（圖／民視新聞資料照）李亞萍進一步透露，自己近期發現爬不起來、無法下床，她感嘆：「我不知道怎麼搞的，床上起不來，也站不起來。」對於兒媳想帶她就醫檢查，她則說：「我不想讓那些儀器、機器折磨我，萬一我去檢查，醫生要我腦部開刀怎麼辦？而且如果什麼都不記得，人生可以重新開始也很好。」

73歲李亞萍證實失智「出面痛哭」 認「1惡疾纏身」：萬一腦開刀怎麼辦

李亞萍只出，自己不願就醫主因在於不想被機器、儀器折磨。（圖／民視新聞資料照）





原文出處：73歲李亞萍證實失智「出面痛哭」 認「1惡疾纏身」：萬一腦開刀怎麼辦

更多民視新聞報導

李亞萍控「余祥銓大逆不道」鬧分家！本人揭心酸真相：講不聽

李亞萍自曝失智初期 營養師點名5大傷腦食物別再吃

遭李亞萍斥大逆不道 余祥銓喊冤曝母"排斥就醫"

