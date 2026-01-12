李亞萍證實失智！節目上余祥銓「1舉動」惹她落淚

娛樂中心／張予柔報導



現年75歲的資深藝人李亞萍日前受訪時坦承罹患失智症，當時消息曝光後，引發各界譁然，許多人都十分擔心她的狀況。近日在節目中，李亞萍與兒子余祥銓及媳婦柔柔同框，坦言家庭生活中的點滴與心裡話，引發觀眾高度關注。雖然年逾七旬，李亞萍仍展現出充滿活力的舞台氣勢，一身短裙搭配長靴，身材保持得宜，幾乎看不出已75歲。





73歲李亞萍證實失智！節目同框兒媳家人…余祥銓「暖心1舉動」惹她落淚

李亞萍回憶兒子從小愛作怪，幾乎每天都讓她操心，但聽到余祥銓的暖心告白，仍忍不住頻頻拭淚。（圖／翻攝Youtube頻道《11點熱吵店》）

在節目中，李亞萍回憶兒子從小愛作怪，幾乎每天都讓她操心，曾經因余祥銓調皮行為而收到學校及其他家長的告狀電話，當時曾恨不得把兒子丟在外頭。余祥銓則反過來對媽媽表達感謝與心意，說道「我已經長大了，換我來照顧妳」，還趁機送上蘭花及手寫卡片，「我最愛的媽媽，謝謝妳為這個家一輩子辛苦的付出，現在我長大了，換我來照顧妳，媽媽我愛妳，妳是我心中永遠的天后」。

母子深情互動惹淚，李亞萍幽默吐槽蘭花顏色，對媳婦柔柔也讚譽有加，家中多了個「小亞萍」。（圖／翻攝Youtube頻道《11點熱吵店》）

面對兒子長大後的真誠告白，李亞萍忍不住頻頻拭淚，在感動之餘仍展現幽默本色，開玩笑吐槽「這蘭花是我最討厭的顏色」，讓現場氣氛溫馨而不失輕鬆。談到媳婦柔柔，李亞萍也表示很滿意，稱兩人性格投緣，柔柔也說，「媽就是刀子口豆腐心，第一印象很害怕，螢幕形象感覺是惡婆婆，但相處過後發現是很溫暖的人，她去逛街一整天，都只買我的衣服」。余祥銓則笑稱，家裡已經有個「亞萍」，媳婦的性格幾乎和母親相似，幽默形容家中又來個「小亞萍」。





