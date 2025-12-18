李亞萍證實罹失智症！余祥銓首出面鬆口了 曝她私下「真實病況」

記者蔡維歆／台北報導

73歲資深藝人李亞萍日前罕見露面，證實自己有失智跟失憶症狀。並不滿埋怨兒子余祥銓愈來愈敢忤逆她，不僅吵著要搬出至鬧分家，李亞萍還說：「我沒賺錢，他就說我是一個沒有用的東西，真的是大逆不道。」對此，余祥銓聽聞無奈表示，「她在腦補，你覺得我會講這種話嗎」？

李亞萍控訴余祥銓要搬出去住。（圖／記者鄭孟晃攝影）

李亞萍昨受訪表示，自己常在吃飯時間看擠痘痘等影片，且關靜音，但余祥銓覺得很噁心就跟她吵，不只常頂嘴她說要搬出去住。余祥銓今天錄影強調影片真的很噁心，更抱怨李亞萍「才沒關靜音，很大聲，還會看甚麼捕魚的影片」。後來澄清自己「從來沒吵分家」，也因考量父母年邁，「他們那麼老了，我怎麼可能還搬出去」。

廣告 廣告

柔柔今錄《11點熱吵店》也補充說：「我們沒有要搬出去啦，我覺得媽媽可能是因為有點失智的前兆，因為她最近也是半夜會爬起來，以為是早上要趕場做秀。」而余祥銓也透露說媽媽會半夜3、4點打給司機，說要出門，「我們有上網查，說這是失智的前兆。」柔柔說，已經有安排時間要帶李亞萍去做詳細的檢查。

更多三立新聞網報導

不藏了！名媛私下「驚人真面目」曝光 網驚見嚇喊：背景有多硬？

錄到一半出事了！男星當場開嗆「輸我就別當演員」 衝突內幕曝光

燒4千萬送兒女赴美念書！侯昌明「年賺5百萬」被動收入 金流內幕曝

宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」

