李亞萍買零食給4個月大孫子吃 被柔柔勸阻「大暴怒」、余祥銓在一旁噤聲

柔柔抱怨余祥銓不吭聲。翻攝小姐不熙娣YouTube

藝人余祥銓與老婆柔柔近日受邀上《小姐不熙娣》，大談婚後的婆媳相處與育兒衝突。柔柔在節目中公開抱怨，婆婆李亞萍雖然對她很好，但在育兒觀念上極具主見，甚至曾因餵食孫女「小元寶」零食遭阻而當場發火。面對婆媳間的緊繃氣氛，身為橋樑的余祥銓卻被指控是「豬隊友」，不僅不敢替老婆發聲，有時還會倒戈站在媽媽那邊，讓柔柔感到既無奈又尷尬。

育兒觀念落差引爆婆媳口角

柔柔在節目中透露，目前與婆婆最大的摩擦源自於育兒觀念的代溝。她提到，當女兒小元寶才4、5個月大時，李亞萍因為疼愛孫女，竟去便利商店買了一大堆零食準備餵食。柔柔見狀趕緊出面阻止，強調寶寶年紀太小不能吃加工食品，不料這番話竟讓李亞萍瞬間「大暴怒」，甚至當場回嗆：「一下說這個不能吃，一下說那個不能吃，我生老大的時候，她4、5個月就在啃雞腿了！」李亞萍更抱怨是因為柔柔太過挑剔，才讓孫女看起來越來越瘦。

廣告 廣告

柔柔阻止李亞萍給4、5個月大的孩子吃零食。翻攝小姐不熙娣YouTube

余祥銓豬隊友行徑遭老婆控訴

除了婆媳衝突，柔柔更對余祥銓在關鍵時刻的反應感到不滿。她控訴余祥銓在李亞萍發火時，往往躲在一旁不敢說話，甚至還會幫腔對柔柔說：「吃一點又沒關係。」更誇張的是，余祥銓自己也曾動念想讓未滿一歲的寶寶試吃蜂蜜蛋糕，讓現場嘉賓與主持人紛紛驚呼「不行」，強調一歲以下幼兒絕對不能碰蜂蜜相關製品。柔柔感嘆，在余家要堅持正確的育兒觀念，常常得靠她一個人孤軍奮戰。

李亞萍爆氣。翻攝小姐不熙娣YouTube

家族食物偏好成尷尬導火線

節目中也聊到余家特有的相處模式，余祥銓爆料柔柔私下非常挑食，不僅不吃印度料理，對泰國菜、港式餐點也敬而遠之。有次全家人聚餐點餐，余祥銓在李亞萍興致勃勃想點餐時，直接當眾大喊：「媽妳不要點那個，柔柔不吃！」這類直白且欠缺修飾的發言，常讓柔柔在長輩面前顯得難搞。柔柔無奈表示，她本意是希望余祥銓私下再另外幫她點餐，而非在公婆面前讓氣氛陷入僵局。

驚覺話說太重鏡頭前急求生

隨著錄影話題越聊越深入，余祥銓突然意識到這些抱怨內容可能會引發家庭風暴，求生慾極強的他隨即在鏡頭前向媽媽李亞萍感性告白，感謝媽媽辛苦將他養大，並強調柔柔也是為了小孩好。柔柔也趕緊緩頰，表示婆婆其實是非常好的人，一切都是因為「太愛孫女」才會產生這些小摩擦，兩人在節目最後對著鏡頭不斷「補救」，展現出在強大婆婆面前幽默又戰戰兢兢的生存之道。



回到原文

更多鏡報報導

連晨翔交往劉品言「第一個說的人是他」 邱宇辰爆「兩人姐妹情深」可以聊整晚

黃仲崑突爆「懷疑自己性向」 坦言：有點跟人不一樣

網紅陳彥婷「遭檢舉虐童」怒轟「剴剴案都沒發現」 向社工道歉、「還原烏龍始末」