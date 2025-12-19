李亞萍走不出喪女痛「罹失智症」！余祥銓鬆口病況：怕她都不記得了

記者蔡維歆／台北報導

73歲資深藝人李亞萍近來公開受訪證實自己有失智跟失憶症狀。並不滿埋怨兒子余祥銓愈來愈敢忤逆她，不僅吵著要搬出鬧分家，痛罵兒子大逆不道。余祥銓今錄影出面受訪，他坦言很受傷，也透露媽媽目前病況，而且抗拒就醫檢查。

余祥銓透露媽媽病況時好時壞，「有時候她會半夜4、5點起床以為她要去做秀或出國，然後打給司機，還有會一直夢到已故親人，不然就是看到我爸以為是她爸爸我外公，也會問些奇怪的問題，一直往負面想，我上網查了這就是失智前兆。」表示已經維持半年多，從一開始一星期發作一次，後來到兩天就發作，次數愈來愈頻繁。

余祥銓今天談媽媽李亞萍失智病況。（圖／記者趙于瑩攝影）

他表示當時有問長年幫媽媽看診的醫師，醫生建議他帶媽媽去做全面檢查，但媽媽一直很抗拒，爸爸也一直要她去看醫生，「我覺得我們要逼她了，因為這狀況是要吃藥的，她現在吃藥也可能不會好，到時真的甚麼都不記得，會蠻糟糕的。」也認同網友說的應是受姊姊余苑綺病逝影響打擊太大，「我們全家人都受到蠻大影響，對我打擊也很大，尤其我現在又為人父更能體會那種痛苦。」

李亞萍控訴余祥銓要搬出去住。（圖／記者鄭孟晃攝影）

不過他否認有對媽媽大逆不道，解釋那是家人間的鬥嘴，至於李亞萍透露女婿Gary私下擦指甲油扮女裝，余祥銓則表示那個是GD風格，「沒有扮女裝啦，就畫個指甲油，樂樂也可以畫指甲油啊。」認為不至於會因此影響小孩教育。不過他也透露現在仍聯絡不上Gary，「他可能覺得跟我們在一起會受到太多關注，所以我們也沒辦法。」

