李亞萍長年憂鬱害失智！醫揭「2病相關性」：會越來越嚴重

記者施春美／台北報導

73歲藝人李亞萍長年病痛纏身，她坦言，現在已罹失智症，就醫服藥治療中，「醫生說，這是因長年憂鬱、自閉、躁鬱而產生的併發症。」神經內科醫師邱百誼表示，失智症與憂鬱症密切相關，有憂鬱症狀的失智症患者高到40～50%。此外，隨著失智症逐漸惡化，憂鬱症狀也逐漸攀升。

李亞萍表示，由於經常憂鬱、躁鬱，她經常足不出戶，有時連房門都不出，且她現在已有失智、失憶症狀，目前定期就醫吃藥治療，「醫生說，我失智、失憶就是自閉、憂鬱影響，有時就醫還沒拿藥就離開醫院，也完全搞不清楚白天、黑夜。」

失智症患者相當高比例 會有憂鬱症或憂鬱症狀

秀傳醫院神經內科主任邱百誼在該院官網表示，失智症是常見的神經退化疾病，憂鬱症也是常見又重要的疾病。一般而言，失智症中佔比最大的阿茲海默症，最重要、也最常見的症狀是記憶力衰退。過去研究顯示，阿茲海默症的患者併發相當高比率的憂鬱症或憂鬱症狀。

邱百誼表示，國外研究發現，阿茲海默症病患合併憂鬱症的比例約為30~50%，其中，重度憂鬱症的比例約為20~30%。國外研究並發現，憂鬱症狀在阿茲海默症的疾病過程往往是持續都可以見到，但嚴重程度不一，隨著疾病逐漸惡化，憂鬱症狀也逐漸攀升，到了後期才下降。

根據台灣憂鬱症防治協會，憂鬱症在失智症患者中的盛行率為10~20%，有憂鬱症狀的失智症患者則高到40-50%。憂鬱症患者日後罹患失智症的危險性較高，而回溯失智症患者病史，10%過去曾罹患過憂鬱症。可見兩者的關係密切，鑑別時須注意：

1. 憂鬱症初始發作時間較清楚，失智症較模糊。

2. 憂鬱症也會有認知功能的缺損，但較高皮質功能缺損則較少見(例如失語症、失寫症等)。

3. 記憶受損程度方面，憂鬱症患者是近程與遠程記憶一樣差，但是失智症患者則為近程比遠程記憶差。

4. 憂鬱症患者強調失能，失智症患者掩飾失能。

5. 受測態度方面，憂鬱症患者常不盡力，回答不知道。失智症患者會努力想回答正確，卻做不到。

