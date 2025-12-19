李亞萍驚傳失智！誤認余天是爸爸 醫曝安眠藥恐增風險

資深藝人李亞萍近期健康狀況引發關注。根據家人透露，李亞萍出現認知功能異常，不僅認不出女兒，還誤把丈夫余天認成爸爸，並經常分不清日夜時間，目前正接受醫療評估與治療。

余祥銓受訪時證實母親狀況，表示李亞萍最近半夜會爬起來，以為是早上要趕場做秀，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門。這樣的情況一週反覆發作3至4次。余祥銓坦言想帶母親就醫卻遭拒絕，強調會特別留意母親健康狀況。

醫師研判，李亞萍多年來飽受憂鬱和躁鬱症困擾，可能是造成失智症的原因之一。台大北護分院院長詹鼎正在節目中表示，幾乎所有安眠藥長期服用都會影響認知功能。他指出失智症約6成與遺傳有關，民眾能掌握的是另外4成風險因素。

詹鼎正建議，降三高是預防失智症最重要關鍵，同時要少菸少酒、維持聽力、避免頭部外傷。平時多下棋激盪腦力，參加社交活動也能降低失智風險。針對銀杏是否能預防失智，詹鼎正表示銀杏無法預防，但可讓阿茲海默症患者獲得些微改善。

營養師高敏敏列出5大傷腦食物，包括奶油、人造奶油、紅肉及加工肉品、油炸速食、甜食和加工起司。她建議紅肉及加工肉品一週不超過兩份；薯條、雞塊等油炸速食一週最多吃一次；甜食一週不超過4次；加工起司因高鈉高脂，一週最多一次。

高敏敏提出「麥得飲食」概念，結合地中海飲食與得舒飲食，核心是多吃天然原型食物、少碰加工品。她推薦10種健腦食物，包括深綠色蔬菜、各色蔬菜、堅果類、莓果類、豆製品、全穀類、雞肉、魚類、橄欖油及少量紅酒。這些飲食習慣有助穩血壓、顧心臟、護大腦，延緩認知退化。

值得注意的是，亞洲肌少症工作小組最新診斷共識指出，亞洲人肌力約從45歲起明顯下滑，今年11月首度建議將篩檢年齡從65歲提前至50歲。專家提醒，失智症早已年輕化，越早預防越好，中壯年應及早啟動肌肉健康管理。

