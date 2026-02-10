李亞萍驚傳罹失智症！余天露面吐近況 認常吵架「分房2年」

余天與兒子余祥銓一同出席活動。（圖／艾迪昇傳播提供）





73歲藝人李亞萍日前罕見在節目中露面，提到自己出現疑似失智前兆的狀況，引發外界關注。雖然近日健檢報告出爐，各項數值皆顯示正常，但仍讓不少人擔憂她的健康情形。對此，余天與兒子余祥銓今（10）日出席「鑽石舞台之夜」練團受訪時，也親自回應李亞萍的近況。

余天與余祥銓將於3月21、22日登上「鑽石舞台之夜」演唱會演出，被問到李亞萍是否會到場支持，余天表示她不會出席。至於妻子的身體狀況，余天則說：「她本來就很好，只是事情多，一個女人家70幾歲了，不會亂想才怪。沒事在家跟我聊天就會吵架。」

廣告 廣告

余天與兒子余祥銓參與胡瓜「鑽石舞台之夜」演唱會。（圖／艾迪昇傳播提供）

余天與兒子余祥銓參與胡瓜「鑽石舞台之夜」演唱會。（圖／艾迪昇傳播提供）

余天也坦言，已和李亞萍分房睡兩年，還被一旁的余祥銓爆料：「爸爸說跟媽媽分房睡好舒服，沒有人在旁邊一直唸。」余祥銓透露，李亞萍最近會看電視、用手機上網，只要看到父子倆受訪的片段都會記得，過幾天還會突然提起來開罵，讓兩人都不敢多說話。

此外，農曆年節將至，被問到今年是否會包紅包給李亞萍，余天笑說，兩人結婚將近60年，自己賺的錢一直都交由李亞萍打理，如今過年反而是收兒女的紅包。不過他仍會「包小包一點」給李亞萍，當作一份心意。



【更多東森娛樂報導】

●李千娜《世紀血案》失言挨轟！除夕演出遭抵制 文總反應曝

●正妹大胃王揭童年創傷！遭哥哥友人性侵一年還被威脅噤聲

●明金成病逝4年...遺孀獨帶龍鳳胎 認：學會扛起生活

