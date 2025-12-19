李亞萍驚曝失智「分不清晝夜」！醫示警長期憂鬱致病5招分辨

藝人李亞萍日前久違與兒媳柔柔一同參與節目錄影，75歲的她坦言自已已有失智症狀，主要是因為長期憂鬱、自閉與躁鬱影響下產生的併發症，目前靠吃藥控制病情，氣色還算不錯。（編輯推薦： 多走路年省7千元醫藥費！83歲博士走出4大奇蹟防胖又防失智 ）

李亞萍透露，前陣子常常出現失憶狀況，例如剛聊完天就忘記對象是誰、以為過世弟弟還活著等，甚至會分不清白天或黑夜，某次半夜爬起床換衣服準備出門，家人提醒她「現在才4點多」她卻以為是下午4點，最近還常夢到過世的好友來找她聊天，醒來後更會大哭一場，讓家人十分擔心。如今願意上通告也算是重新跨出第一步，未來將視情況接合適的工作。

憂鬱是引發假性失智的元兇！醫師：及早治療有機會逆轉

憂鬱是引起「假性失智」的原因之一，當情緒問題影響記憶力、專注力和活動力，就會導致暫時性的認知功能下降，和大腦受損所造成的失智症不同。（編輯推薦： 40歲主管「話講完竟秒忘」醫揭假性失智4症狀，如何逆轉大腦危機 ）

中國醫藥大學新竹附設醫院的衛教資訊指出，由憂鬱症、腎臟病、心臟衰竭、甲狀腺功能低下、維生素缺乏引發的假性失智，基本上只要以找出病因並治療，認知功能狀況就有機會改善，相當於是「可逆的失智症」。

不過，失智症專科醫師周伯翰醫師也提醒，近年來許多研究顯示，患者罹患憂鬱症後演變成失智症的機率大幅增加，因此早期治療與預防老年人憂鬱症非常重要。若發現家人有疑似失智及憂鬱症狀時，平時可以觀察並紀錄行為，同時求診精神科醫師，並維持多運動、均衡飲食等習慣。

憂鬱症與失智症初期難分辨！5個行為關鍵有助判斷

由於憂鬱症和失智症的症狀非常類似，像是記憶力下滑、注意力難以集中和執行能力變差，尤其是刷牙、煮飯、買菜等原本每天都會做的事，某天卻突然說辦不到，或不知道該怎麼做，很容易會讓人誤以為是失智了，但其實憂鬱症也有可能造成這些類似失智的「假性失智」狀況。

到底該怎麼分辨？全民健康基金會建議帶長輩與醫師會談，而在家觀察時，可參考以下由臺灣憂鬱症防治協會介紹的5個不同之處：

發作時間： 憂鬱症初始發作時間較清楚，失智症較模糊。

功能缺損： 憂鬱症雖有認知功能缺損，但失語症、失寫症等較高皮質功能缺損較少見。

記憶力表現： 憂鬱症導致近程與遠程記憶一樣差；失智症患者則為近程記憶明顯較差。

對失能的態度： 憂鬱症患者強調失能，失智症患者則常會掩飾失能。

受測態度：憂鬱症常不盡力、回答不知道；失智症則努力想回答正確，卻做不到。



