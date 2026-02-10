李亞萍驚爆失智現況曝光 余天認了吵架「分房2年」

胡瓜、余天與余祥銓父子。(記者陳奕全攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕由胡瓜發起，攜手康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日將榮耀回歸臺北流行音樂中心。首日壓軸登場的余天今現身彩排，一開金口獻唱成名曲《榕樹下》，依舊展現寶刀未老的實力，兒子余祥銓則助陣饒舌演出。

被問到余祥銓的饒舌表現，余天尷尬笑說：「在家裡聽過一次，不曉得他在唱什麼？」胡瓜聽了連忙緩頰，直言饒舌本就困難，余祥銓能完成演出相當不容易。

余天與余祥銓合體練團。(記者陳奕全攝)

前陣子李亞萍自爆失智，余天受訪時趕緊否認，強調老婆只是健忘，「不是啦，事情多，女人家70幾歲了，一定會亂想，沒事！」還笑稱她在家聊天聊著聊著就會吵起來。

余天也透露，李亞萍就是愛碎念，或是找他吵架，夫妻倆已分房睡將近兩年。沒想到一旁的余祥銓再度爆料：「我爸說跟媽媽分房睡好舒服，沒有人一直唸！」嚇得余天趕緊喊卡，要兒子別再繼續爆料。

