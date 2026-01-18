李亞萍「當婆婆狂唸」媳婦不回嘴！余祥銓爆她下秒變臉

娛樂中心／李汶臻報導

77歲資深藝人余天與小兩歲妻子李亞萍結婚近50年，兩人育有兩女一子。獨子余祥銓結婚後，時常帶著妻子柔柔上節目分享「余家」成員們的私下相處趣事。余祥銓日前再度公開妻子柔柔與親媽李亞萍的真實互動，更當眾揭露妻子在婆婆背後的「超反差真面目」。





李亞萍「碎嘴狂念」媳婦不回嘴！爆轉頭秒變臉「超反差真面目」余祥銓說了

7資深藝人余天（左）與妻子李亞萍（右），育有兩女一子。（圖／民視新聞資料照）





余祥銓日前帶著妻子柔柔一同上節目《命運好好玩》，余祥銓趁機抱怨自己夾在李亞萍和柔柔之間「嚴重內傷」，還慘變老婆的情緒發洩口。片段流出，讓婆媳二人的真實相處狀態全見客。余祥銓爆料李亞萍私下特別愛碎唸，自己已經習以為常，都以「左耳進右耳出」應對。但柔柔作為媳婦「非常乖」，面對婆婆開啟「狂唸模式」不敢當面回嘴，當下都回說「好，我知道」。

廣告 廣告





李亞萍「碎嘴狂念」媳婦不回嘴！爆轉頭秒變臉「超反差真面目」余祥銓說了

余祥銓（中間）與愛妻柔柔和親媽李亞萍錄節目。（圖／翻攝IG@rou860209）





但余祥銓稱柔柔轉頭後當即換了一副面孔，爆料說「她上樓後就直接爆我、開始炸，因為沒地方炸」，余祥銓抱怨自己被夾在中間「很難過」，更稱「我覺得自己在家（地位）連狗都不如」，要面對媽媽李亞萍和妻子柔柔的雙重圍攻。對此，柔柔則當眾反嗆余祥銓「不然我要造成婆媳問題嗎，這樣你又有更多事情要解決」。

實際上，李亞萍先前跟媳婦柔柔登上同檔節目時，就曾公開婆媳二人的真實相處情形。這對婆媳的關係其實非常好，好到會聯手「嚴防」余祥銓偷吃。柔柔在節目上爆料余祥銓有晚上起來開冰箱偷吃東西的習慣，甚至還會躲進被窩偷吃巧克力，李亞萍表示自己會在二樓開門縫監視兩個冰箱，余祥銓「偷吃」被撞見後會假裝喝水，有次甚至被嚇到馬上跑回二樓。

原文出處：李亞萍「當婆婆碎唸」媳婦不回嘴！她轉頭秒變臉「超反差真面目」余祥銓說了

更多民視新聞報導

李亞萍撞見余祥銓「家中偷吃」 婆媳真實關係曝光

黃安「昔踩紅線」學乖了？開車「眼神狂飄」全都錄

阿北1番話嫌妻惹麻煩！陳佩琪回嘴：半夜爬起來寫

