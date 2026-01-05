李亞萍「花30萬買2件塑身衣」刷爆余天信用卡！被老公抱怨反怒嗆：你什麼東西

資深藝人李亞萍健康狀況備受關注，日前透露出現失智、記憶力退化等情形，也因長時間情緒低落、幾乎不出門，讓家人相當擔心，盼她能重新接觸熟悉的環境，多與人互動。在家人陪伴與勸說下，她近日與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同錄製綜藝節目《11點熱吵店》，一現身便展現過往嗆辣直率的性格，一段「刷爆信用卡」的小故事更掀起現場爆笑。

節目裡，余祥銓爆料爸爸余天某天接到銀行來電，被告知信用卡額度已被刷爆，讓他相當錯愕，因為當天根本沒有外出消費，且那張卡的額度明明高達40萬。事後一查才發現，是因為李亞萍一次購入2件塑身衣，金額高達30多萬元，讓余天私下直呼太浪費。

李亞萍犀利對著攝影機大嗆余天，效果十足。（圖片來源：YouTube 11點熱吵店）

聽完余祥銓轉述，坐在一旁的李亞萍立刻追問：「真的是你爸爸講的？」隨即起身走向鏡頭，當場火力全開，直接隔空對余天開嗆：「余天，你覺得我花了30幾萬是怎樣？50年的夫妻可以這樣子嗎？我幫你生三個、顧家養小孩，還幫你管教那個不肖子。余天你什麼東西！臭老頭！」

余祥銓在一旁急忙澄清，強調自己只是轉述爸爸的不滿，並非個人意見，「她喜歡就買啊，沒什麼問題！」不過，當主持人唐綺陽問「你覺得幾萬比較合適」時，他還是小心地說出：「買1件就可以了。」

事實上，李亞萍自2022年痛失愛女余苑綺後，生活重心幾乎都在家中，身心狀況出現變化，曾發生記憶混亂、自言自語，甚至日夜不分，半夜誤以為需要出門。所幸這次登上節目，李亞萍精神狀態看起來不差，熟悉的犀利回應讓不少觀眾讚「有亞萍姐就是有節目效果」、「亞萍姐很可愛」，網友也敲碗希望她多出來露臉，對於改善身心狀況或許有幫助。

