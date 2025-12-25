李亞萍「買超商零食餵5個月大孫女」被媳婦制止爆氣！余祥銓白目幫腔激怒老婆

藝人余祥銓和老婆柔柔近日上節目《小姐不熙娣》，聊到婆媳問題，柔柔坦言婆婆李亞萍的個性就是「刀子嘴豆腐心」，有時候婆媳之間會因育兒觀念不同出現對立，而余祥銓還不敢幫自己的老婆說話，豬隊友行徑讓柔柔氣到不行！

柔柔透露，李亞萍平時非常疼愛孫女「小元寶」，曾經在寶寶才4、5個月大時，買了很多超商零食要給她吃。柔柔見狀連忙提醒：「小元寶不能吃這個。」然而李亞萍性子直，聽了就會爆氣：「一下說這個不能吃，一下說那個不能吃，我生老大的時候，她4、5個月就在啃雞腿了！」還嫌她就是什麼都不給，寶寶才會越來越瘦。

余祥銓不會幫忙處理媽媽和老婆的溝通問題，讓柔柔好氣。（圖片來源：臉書 余祥銓Ken）

更令柔柔無奈的是，老公本應在這種時候扮演溝通的橋樑，然而余祥銓也很怕自己的媽媽，所以根本不敢吭聲，有時甚至還會附和李亞萍「吃一點又沒關係」，甚至曾想讓寶寶試吃蜂蜜蛋糕，令柔柔傻眼。不過余祥銓也喊冤：「我在我家也很痛苦耶，連我爸都不敢反抗（我媽），妳覺得我敢嗎？」

所幸，柔柔後來找到了和李亞萍溝通的方法，重點就是態度要柔軟，別直接硬碰硬。她也特別澄清，其實婆婆平時待她非常好，夫妻倆也都知道老人家是疼愛孫女，才會想要儘量給寶寶好東西，「她就是刀子嘴豆腐心啦。」

