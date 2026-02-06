李亞萍「超喜歡大S」曝她1超讚行為 痛失愛女余苑綺3年每年忌日「必探望」

李亞萍（左2）談大S私下為人。TVBS提供、翻攝大S 徐熙媛臉書

75歲資深藝人李亞萍自從2022年痛失愛女余苑綺後，身心狀況備受外界關心。近期她坦言自己因長期憂鬱、自閉影響，出現失智與失憶症狀，甚至曾發生分不清清晨與下午、足不出戶長達一年的情況。但在家人的鼓勵下，李亞萍已開始積極就醫治療，近日她受訪，除了分享對愛女無盡的思念，也意外透露對演藝圈後輩大S（徐熙媛）的讚賞與惋惜。

痛失愛女三載每年忌日必探望

根據《三立新聞網》報導，提到女兒余苑綺於三年前的8月21日病逝，李亞萍語帶哽咽地表示，這至今仍是全家人心中抹不去的痛。她透露，每年的8月21日這一天，不論身體狀況如何，她一定會親自前往墓園探視愛女，「我每年那天都一定會去看綺綺，去跟她說說話，告訴她家裡的情況。」對她而言，這是與女兒之間每年不變的約定。

讚大S長相清秀且言行得體

在訪談過程中，話題轉向剛辭世滿一週年的大S（徐熙媛），李亞萍語氣中充滿疼惜。她直言：「我很喜歡這個女孩，我覺得這個女孩長得又很清秀，然後講話甚麼都很得體。」即便兩人過去在演藝工作上並無頻繁合作，但李亞萍對這位後輩的氣質與應對進退，一直抱持著極高的評價。

