李亞萍《11點熱吵店》自爆丟包兒子

記者戴淑芳／台北報導

李亞萍日前被爆出現失智症狀半年，持續在服藥當中，她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同上TVBS節目《11點熱吵店》，吐露心中沒說出口的話，自曝恨不得丟包兒子，不料余祥銓暖心告白逼哭媽媽。

李亞萍一出場即手舞足蹈熱力四射，她穿著短裙搭配長靴，身材保養得宜，完全看不出已經75歲。主持人阿Ken對李亞萍滿口稱讚，讚美她窈窕、風情萬種，臨時起意模仿豬哥亮搞笑搭訕：「水姑娘！給把嗎？」李亞萍見招拆招，順勢學余天過往在歌廳秀和豬哥亮交手的經典橋段，一個巴掌就往阿Ken臉上揮去，2人即興過招，逗得其他人捧腹大笑。

余家人聚在一起，瞬間開啟唇槍舌戰拌嘴模式，李亞萍嫌兒子從小愛作怪，天天讓她操碎了心，恨不得把他丟在外頭。余祥銓則反過來對媽媽暖心告白，真誠地說：「我已經長大了，換我來照顧妳。」一番話讓李亞萍頻頻拭淚，情緒久久難以平復。