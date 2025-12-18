李亞萍3宿疾引發併發症 驚爆「失智又失憶」

李亞萍（左）和媳婦柔柔一起上《命運好好玩》。翻攝余祥銓臉書



77歲的余天曾罹攝護腺癌三期，日前宣傳「鑽石舞台之夜」演唱會時透露已割除攝護腺並做了99次電療，目前檢查都沒有癌細胞了，當時被問是否找老婆李亞萍同台？他僅說說她收到邀約會罵人，不過今（12╱18）卻傳出她出現失智跟失憶症狀，健康狀況令人擔憂。

據《三立新聞網》報導，可以1年不出門的李亞萍難得上《命運好好玩》，她透露會在家自言自語、搞錯白天黑夜的時間，還不記得愛犬亞夫已過世多年，上1秒聊完天就會忘記剛剛是跟誰說話。

73歲的李亞萍表示：「醫生說我這是長年憂鬱、自閉跟躁鬱影響下的併發症。」目前靠定期看醫生、吃藥控制，未來若有適合的節目，也不排除再上通告。

