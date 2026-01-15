李亞鵬再爆財務危機！名下「嫣然天使兒童醫院」長期欠租、遭強制執行

王菲前夫李亞鵬遭爆近年財務不佳，名下醫院因長期欠租被強制執行。翻攝微博



中國歌壇天后王菲前夫李亞鵬去年10月驚傳與小19歲嫩妻海哈金喜離婚，且被爆出他近年來財務狀況不佳、負債破百億，如今李亞鵬再度捲入財務爭議，他擔任法定代表人的「北京嫣然天使兒童醫院」，因長期欠租被告上法院，目前已經二審判決並正式進入強制執行階段，醫院卻遲遲未搬離現址，院方對此發聲明強調尊重司法判決，並非拒絕執行，然因病患銜接需要時間，盼能有合理過渡期。

李亞鵬曾是歌手、演員，2005年與王菲結婚，育有一女李嫣，兩人在2013年離婚後，他也漸漸淡出螢光幕，轉而從商。李亞鵬2022年再婚小19歲的嫩妻海哈金喜，去年10月正式宣布離婚。除此之外，李亞鵬近年來經商並不順利、債台高築，據傳總負債達28.6億元人民幣（約台幣110億元），近來李亞鵬雖然轉型帶貨，仍無法完全扭轉經營困境。

廣告 廣告

李亞鵬財務爭議連環爆，近日又傳出他名下的「嫣然天使兒童醫院」自2022年起積欠房租，相關案件經二審判決，已裁定須清償欠款並遷離現址，法院並於去年11月啟動強制執行程序。不過截至目前，嫣然天使兒童醫院仍持續在原址運作，未完成實際搬遷，強制執行卡關也引發質疑。

對此，院方近日發出聲明，目前院內仍有多起唇顎裂救助手術正在進行，醫療服務並未中斷，由於遷址牽涉大量醫療設備轉移、病患銜接、醫護人力調度等複雜程序，並非短時間內即可完成，若貿然搬遷，恐影響既有病患的治療權益。

聲明中也強調，院方尊重法院判決，並非拒絕執行，而是希望在確保醫療不中斷、病患不受影響的前提下，爭取合理的過渡時間，讓後續醫療服務能順利銜接。對於何時能完成搬遷，院方則未給出明確時間表。

更多太報報導

文化大學美女老師竟是名模 獲封「林志玲接班人」曾因一事崩壞

A-Lin、黃甘霖結婚19年又傳婚變 本尊親上火線說過「1句話」引關注

西島秀俊、張震「兄弟作」神巧合 互毆一鏡到底零NG