李亞鵬名下醫院欠債1.18億！王菲遭酸冷眼旁觀 網挖出天后低調捐款1.3億

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

王菲前夫李亞鵬近年屢傳財務危機，近來更爆出他創辦的嫣然天使兒童醫院，欠債2600萬人民幣（約台幣1.18億），醫院面臨倒閉或遷址的窘境，許多民眾自發性捐款，而當年一起與李亞鵬創辦醫院的王菲，被外界認為冷眼看待此事，近來傳出其實王菲一直低調以匿名的方式捐款超過3000萬人民幣（約台幣1.3億）。

李亞鵬近年頻傳財務危機。（圖／翻攝李亞鵬微博）

李亞鵬名下的「嫣然天使兒童醫院」從2022年起就積欠房租，案件已經二審判決裁定需清償欠款，並遷離現址，法院在去年11月啟動強制執行程序，但至目前嫣然天使兒童醫院還是在原址運作，沒有搬遷，成了司法程序已走到終點，但現實執行仍卡關的情況。

廣告 廣告

該醫院是因為王菲與李亞鵬的女兒患有天生唇顎裂，出生後經歷多次手術，兩人才成立了「嫣然天使基金會」與「嫣然天使兒童院」，兩人離婚後，李亞鵬繼續負責運營，幫助許多天生唇顎裂的兒童得到治療。而在醫院傳出財務困難後，許多民眾自發性捐款，截至目前為止已經收到超過2300萬人民幣的捐款（約台幣1.04億）。

王菲10年來都以匿名的方式向嫣然天使兒童醫院捐款。（圖／翻攝王菲微博）

有網友卻認為，王菲離婚後對基金會、醫院都冷眼旁觀，這個說法立即遭其他網友打臉，有人透露王菲低調捐款，連續10年以匿名捐贈人的名義，向嫣然天使基金會捐款，累計捐款3268萬人民幣（約台幣1.4億），但因為王菲一直以來行事低調，所以並沒有大肆宣揚，這件事直到2023年基金會改革、財務透明化才被公開。

更多FTNN新聞網報導

李亞鵬負債130億！「再爆財務糾紛」 名下醫院長期欠租遭強制遷離卡關

惡臭酸民惹不起？微博爆「藝人逃難潮」趙露思註銷3000萬微博、梁靜茹改跳小紅書

62歲金曲音樂人猝逝！齊豫演唱會臨時喊卡 陳子鴻、許常德悲慟發聲

