李亞鵬救公益醫院！19年情懷遭2600萬房租逼宮 央視力挺促形象「逆風翻盤」

2021年嫣然的晚宴，李亞鵬還特別與王菲與竇唯所生的女兒竇靖童一起出席，雖然他們並非親父女，但感情十分好。（李亞鵬微博）

曾經深陷債務泥淖與投資失敗陰霾的藝人李亞鵬，近日再次狂登熱搜。由他創辦的北京嫣然天使兒童醫院，因無力承擔巨額欠租而陷入經營危機。李亞鵬隨後發布長達31分鐘的自白視頻《最後的面對》，坦言多年來為支撐醫院已變賣三套房產並墊付2,500萬租金。央視對他多年來為公益盡心盡力表現點名讚揚，李亞鵬也因此由黑轉紅。

嫣然天使兒童醫院因2019年續租時年租金從500萬漲至1,100萬陷入債務危機，累計欠租超2,600萬元。李亞鵬以個人名義簽署連帶擔保責任，但因特殊時期收入銳減無力支付，法院判決需支付1381萬元執行款並騰退房屋。目前因院內仍有20余名患兒需完成跨年度的序列治療（如唇齶裂修復需多次手術），搬遷暫緩執行。

廣告 廣告

李亞鵬面對創立的北京嫣然天使兒童醫院營運資金短缺，發表31分鐘的影片，坦言已為醫院賣了3棟房、貼補2,500萬人民幣。（微博圖片）

與以往的李亞鵬負債的負面觀感不同，此次事件讓他的形象迎來了翻轉性的轉折。隨著受助家庭紛紛發聲，證實「帶1,000元入院、出院還剩990元」的救助實績，公眾發現該醫院在14年間已完成1.1萬台唇腭裂手術，並首創了完整的序列治療體系。李亞鵬在影片中坦誠「情懷大過能力」，並嚴格隔離個人債務與公益資金的態度，觸動了無數網友。短短3天內，超過30萬網友自發捐款逾2,400萬元，除了有李亞鵬商界朋友捐款外，有更多市民以小額捐款方式以表支持。據悉李亞鵬的前妻王菲，離婚後更連續10年以匿名身份捐款超3,000萬元來覆蓋行政成本。

因為女兒李嫣患有唇顎裂，李亞鵬因而創立北京嫣然天使兒童醫院，歷年來幫助無數唇顎裂患者恢復樣貌。（李亞鵬微博）

看到民眾的熱心解囊，對岸兩間官媒也分別力挺李亞鵬，1月23日，央視網發佈評論《為每一個嫣然的故事寫下美好結局》，指出核心矛盾：「嫣然之重，不能全壓在『李亞鵬』身上」，強調公益機構需從「個人驅動」轉向「制度驅動」，呼籲政策保障運營成本（如公益物業補貼、風險基金）。新華社隨後發文稱「生意屢挫的李亞鵬，何以『嫣然』而『天使』？」肯定他的公益初心。

但這兩篇文章也就是嘴上說得好聽，李亞鵬所收到的善款，根據中國現行法規，善款必須「專款專用」於患兒手術，嚴禁挪用於支付醫院的行政運作，也導致醫院陷入財務危機。因此李亞鵬也頻頻呼籲民眾可與醫院聯絡「定向捐款」，才不至於治療手術費用無虞，但若醫院本身都已無法營運，又怎麼為病童做手術？

目前，李亞鵬正帶領團隊物色具備公園綠地的新址，試圖為這所公益醫院尋找新家。儘管他坦言談判過程艱辛「不一定能成」，但公眾的目光已從單純的債務爭議，轉向對這份19年公益守候的集體守護。

更多鏡週刊報導

炎上商法燒不怕 席德妮史威尼賣完牛仔褲再賣內衣

馬筱梅懷孕8月曬孕婦寫真 一身薄紗透視禮服露香肩

趙傳5月北流開唱 在家重訓維持最佳狀態