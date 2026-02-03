李亞鵬欠債破億翻轉！直播「撿米粒吃」網看哭 王菲暗中捐1.5億善款

娛樂中心／綜合報導

王菲前夫李亞鵬於2014年創立「嫣然天使兒童醫院」，多年來致力協助唇顎裂病童，近日卻傳出醫院因房租調漲，累積欠款逾新台幣1.1億元，面臨搬遷危機。沒想到，這場財務風波，意外引爆一波由網友自發串聯的「善意救援」。

近年以直播帶貨為主業的李亞鵬，罕見拍攝一段長達31分鐘的影片，坦言自己在經營上能力有限，但並未逃避責任，反而正面說明現況，誠懇態度獲得不少網友認同。隨後連續多場直播中，他刻意降低商品門檻，不再主打高價商品，而是改賣白米等日用品，吸引更多一般民眾參與支持。

兩人離婚後，「嫣然天使基金會」、「嫣然天使兒童醫院」由李亞鵬繼續負責運營。（圖／翻攝自微博）

直播過程中，一段細節在網路上被瘋傳，李亞鵬不慎將幾顆米粒掉在桌上，下意識撿起後放入口中，樸實反應被不少網友解讀為「沒有表演痕跡的真實」。短短72小時內，累計32萬名網友主動捐款，金額突破新台幣8600萬元，單場直播銷售額更衝破2億多元，社群帳號一週內增加93萬追蹤。

此外，直播期間也傳出多位家人低調聲援。有網友指出，王菲與前夫所生的大女兒竇靖童曾現身直播間，親暱喊話：「爸，嘗一口這個酥方」，讓現場瞬間沸騰，相關商品不到1小時即售出超過新台幣2000萬元。前妻海哈金喜與女兒李嫣也分別透過發聲與拍攝短片力挺，被視為一種集體背書。

李亞鵬過去在商業領域屢遭質疑，長期被貼上「情懷大於能力」的標籤，但此次事件，讓外界重新檢視他默默投入公益近19年的行動，也使其形象出現翻轉。

影壇大亨向華強之妻「向太」陳嵐近日也公開談及此事，直言李亞鵬「人品沒有問題，但經營能力確實不足」。她透露，嫣然天使兒童醫院籌設過程極為艱辛，包含王菲多年來低調捐助累計約新台幣1.5億元，李亞鵬本人更為支付房租變賣資產、負債上億，但公益醫療仍長期入不敷出。向太也呼籲外界不要對明星進行道德綁架，並建議李亞鵬退居幕後，將實際營運交由專業團隊，才能讓醫院永續運作，幫助更多病童。

