李亞鵬欠1.8億撐不下去！鬆口嫣然兒童醫院「可能成歷史」

天后王菲2005年和李亞鵬結婚，隔年生下一女李嫣，由於李嫣天生患有唇顎裂，讓王菲和李亞鵬更關心兒童的醫療問題，先是成立嫣然天使基金會，2012年更創立嫣然天使兒童醫院。近日傳出嫣然天使兒童醫院拖欠房租未還，對此，昨(13日)醫院表示本身營運正常，但因房東調房租，確實遇到困難，李亞鵬也親自轉發，承認「嫣然天使兒童醫院也許會成為歷史」。

李亞鵬與王菲成立嫣然天使兒童醫院隔年，王菲就閃電發聲明宣布離婚，醫院後續營運的狀況都由李亞鵬對外宣布，而李亞鵬近年因投資失利欠債，被法院強制執行4000萬人民幣（約台幣1.8億元），他為此去直播賣茶葉，但仍無法挽救和他小19歲、世界小姐出身的海哈金喜婚姻，去年10月承認二度離婚。

而嫣然天使兒童醫院去年就傳出受到李亞鵬影響，可能會被法院判強制賠償，先前李亞鵬、王菲等8位創始人投入1000萬人民幣（約4529萬台幣）的創立資本額，恐將付諸流水。近日，網上又傳出醫院長期欠房租未還，昨醫院發聲明還原始末，表示該醫院從2009年籌備、2012年正式營運以來，已自身實現平衡營運，步入良性發展階段，至於最近的風波是始於2020年租約到期，房東調整房租上升1倍，否則揚言收回，並要求理事長李亞鵬簽署個人無限連帶責任擔保。

醫院聲明進一步表示，醫院已經在北京望京地區耕耘快10年，考量到遷址的影響，只能點頭用新租金續約，「如果按原本合約的租金，我們都已竭盡所能完成了支付」，然而翻倍的租金使院方不堪負荷，仍與房東積極協商中，他們也尊重法院判決，但醫院遷址需要很多前置條件，此外還有很多預約好的手術尚未完成，他們也請求社會協助，讓公益之火可以延續下去。

對此，李亞鵬昨轉發承認嫣然天使兒童醫院可能將成為歷史，說：「但我們會站好最後一班崗」，對此，粉絲回應：「你已經做到最好了！希望事情能有轉機造福更多唇顎裂兒童」、「感謝李先生和嫣然基金及醫院這麼多年的努力和貢獻，希望好人好事有好報」、「也算是完成階段性的承諾！每個個體的力量都是有限的，可以考慮換種方式來關懷這部分群體」、「希望不會成為歷史，做最壞的打算努力做好每一步」。

