李亞鵬自曝患淋巴癌結局反轉 直播打趣爆料「嫣兒不像自己」

天后王菲前夫李亞鵬最近常陷入財務危機，先是投資失利欠債約1.8億台幣，最近又傳出他所創立的嫣然天使兒童醫院由於積欠房租及相關費用，累計已突破人民幣1.1億元（約台幣4.9億元）。近日他在直播中投下震撼彈，脫口表示胃部被醫生診斷有淋巴癌，他本來想說大不了一了百了，找了另位醫生再檢查一次又沒問題，虛驚一場。

54歲李亞鵬最近在直播中分享：「上週我去體檢，連續兩天早上不吃飯去體檢，然後我朋友就幫我安排的那個腫瘤醫院，他還能幫你做那個癌症的早期篩檢。所以到這個歲數了嘛我說那就去，然後兩三天以後給我發了一個短訊，說我的胃裡面有淋巴癌」，他接著跟工作人員說：「我都沒跟你們說過，就是上周五去體檢、周一給我發的短訊」。

廣告 廣告

此時氣氛突然凍結，李亞鵬態度輕鬆地說，周二又收到一條簡訊，醫院通知要找另一位醫生幫他二次檢查，結果收到訊息是沒有問題，「只是一點炎症（發炎），所以是一種玄學吧」，自嘲本來態度正面積極迎接噩耗，結果竟然沒事。

李亞鵬和王菲離婚前創立的醫院最近傳出欠房租，原本有網友指責王菲冷眼旁觀，但後來另有人挖出其實王菲10年來以匿名的方式捐了人民幣3000萬（約台幣1.3億元）。直播中李亞鵬也大方提到：「我剛跟嫣她媽分開的2013年底」，李亞鵬和一群夥伴到了麗江，因為當時流行搶紅包，李亞鵬也準備了一大堆紅包給大家搶，沒想到李嫣當時突然走到爸爸鵬邊，說：「爸，你摟著點」，言下之意是叫他發紅包別太豪爽，要精打細算一點，和李亞鵬花錢闊綽的個性大不同，李亞鵬便笑說李嫣「像她媽（王菲）不像我」，引來粉絲爆笑留言，也可見李亞鵬確實離婚至今跟王菲並未交惡。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

澳網》阿卡瑞茲、莎芭蓮卡 昂首挺進32強

洪詩照顧失智公公：愛屋及烏

張魁辦尾牙宴 嗓音渾厚不減當年