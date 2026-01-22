李亞鵬自爆「因1要求」被李嫣封鎖：痛苦死了 得知女兒爆紅超震驚

李亞鵬自爆被女兒封鎖。翻攝一號立井微博

中國男星李亞鵬與歌手王菲曾有過一段 8 年婚姻，並育有女兒李嫣。雖然兩人已於 2013 年離婚，且李亞鵬近年淡出演藝圈專心從商，但他近日在受訪與直播中，大方分享與女兒的相處點滴，更自爆曾因一項要求而遭到女兒封鎖。他坦言當時發現被「拉黑」時心情痛苦萬分，甚至半夜睡不著，不斷反思親子關係。除了生活摩擦，李亞鵬也感性談及李嫣面對身體缺陷的堅強與自信，對於女兒能在 12 年內經歷 3 次手術卻從未自卑感到非常欣慰。

要求關閉帳號引發封鎖風波

作為備受矚目的星二代，李嫣過去曾頻繁在社群平台上與網友互動，小小年紀便展現出成熟的時尚品味。李亞鵬透露，自己當時是從朋友口中才驚覺女兒意外「爆紅」，對此感到十分震驚。儘管他覺得李嫣在影片中鬼馬精靈且相當可愛，但考量到她年紀尚小，不適合過早接觸公眾，因此要求她關閉帳號。沒想到李嫣表面上沒說話，轉過頭竟在通訊軟體上將他封鎖，讓李亞鵬感到非常無奈。他在直播中回憶，發現被封鎖時真的痛苦死了，這才讓他領悟到父母對孩子的愛不該建立在期待回報之上，也不該附帶條件，只要單純付出就好，放下期待後心情才變得輕鬆許多。

王菲與女兒。翻攝Instagram @fayewongbaby

奶奶一句話化解唇顎裂憂慮

李嫣出生時患有嚴重的先天性唇顎裂，出生不久後，李亞鵬與王菲便計畫帶她前往美國進行矯正手術。在 12 年的成長歷程中，李嫣總共經歷了 3 次手術，過程艱辛卻非常堅強。李亞鵬坦言，原本一直擔心女兒會因為外表與其他小朋友不同而感到自卑，但後來發現是自己多慮了。李嫣從未問過「為什麼我的嘴唇長得和別人不一樣」，直到後來李亞鵬才得知，李嫣曾私下詢問奶奶，而當時奶奶告訴她：「這個世界上每個人都是不一樣的。」這句話讓李嫣從此不再糾結外貌差異，面對一切問題都表現得非常淡定。

將父愛延伸至公益事業

李亞鵬感性地表示，李嫣在他心中一直是一個善良、懂得分享的孩子。因女兒的出生，他與王菲共同成立了嫣然天使基金，至今已幫助超過 1.1 萬名唇顎裂患者完成治療。李亞鵬將親子相處的體悟連結到公益心境，認為做慈善和當父母一樣，只要看到孩子們被治療、能夠開心生活，就已經足夠。目前 19 歲的李嫣正在國外求學，恢復狀況良好的她，也不時參與公益活動。李亞鵬表示，看到女兒如今充滿自信且願意幫助他人，讓他感到非常踏實與欣慰。



