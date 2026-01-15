李亞鵬負債130億！「再爆財務糾紛」 名下醫院長期欠租遭強制遷離卡關

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

天后王菲的前夫李亞鵬去年證實離婚小19歲的太太海哈金喜，傳出離婚原因與李亞鵬名下企業負債高達28.6億人民幣（約台幣130億）有關，近期李亞鵬爆出再度捲入財務爭議中，他擔任法定代表人的北京嫣然天使兒童醫院，長期欠租引起糾紛。

李亞鵬又遭爆財務糾紛。（圖／翻攝李亞鵬微博）

在李亞鵬名下的「嫣然天使兒童醫院」從2022年起就積欠房租，案件已經二審判決裁定需清償欠款，並遷離現址，法院在去年11月啟動強制執行程序，但至目前嫣然天使兒童醫院還是在原址運作，沒有搬遷，成了司法程序已走到終點，但現實執行仍卡關的情況。

廣告 廣告

對此，院方發出聲明強調，由於院內有多起唇顎裂救助手術正在進行，醫療服務並未中斷，至於遷址需要大量醫療設備轉移、病患銜接、醫護人力調度等複雜程序，無法短時間內完成等，聲明中也提到院方尊重判決，沒有拒絕執行，只是希望確保醫療不中斷，病患不受影響的前提下，爭取過渡時間，讓醫療服務能銜接，至於何時能搬遷，院方沒有給出明確時間。

更多FTNN新聞網報導

二度離婚又背債！王菲女兒現身直播間「助攻一句話」 李亞鵬秒賺9890萬

車銀優、安孝燮同台飆戲！雙雙愛上經紀人 意外上演三角戀情

專訪／兒子赴美讀書4年 崔佩儀竟意外「重逢失聯40年同窗」不孤單

