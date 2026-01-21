李亞鵬財務危機「嫣然天使醫院將遷離現址」 王菲爆10年匿名捐款1.4億台幣

王菲跟李亞鵬2013年離婚，結束8年婚姻，兩人過去因為女兒李嫣天生唇顎裂，成功開完刀後，一起創辦醫院「嫣然天使兒童醫院」，近來卻爆出李亞鵬名下的醫院已經從2022年開始積欠房租，被法院裁定需清償欠款並遷離現址，事情爆發後，民眾自發性捐款，截至20日已有超過34萬人捐款，金額超過2300萬人民幣（約1.04億新台幣），而王菲被指冷眼旁觀，但也有消息指出，她雖然跟李亞鵬離婚，但連續10年以「匿名捐款人」身份向嫣然天使基金會捐款3268萬人民幣（約1.4億新台幣）。

兩人離婚後，一起創辦的「嫣然天使基金會」、「嫣然天使兒童醫院」都由李亞鵬進行營運，當年是因為女兒李嫣天生唇顎裂，經過多次手術後才成功，決定創辦基金會跟兒童醫院，來幫助更多需要幫助的兒童。

醫院傳出財務困難後，許多中國大陸民眾自發捐款，截至20日金額已經超過2300萬人民幣，嫣然天使基金會發文表示，「近期收到了大家的大量捐款，我們將珍惜並妥善將大家的善款持續用於唇顎裂患者的醫療救助項目。按相關制度法規，項目預算已籌滿的，我們將陸續暫停籌款項目，待完成備案補正後再開放捐贈渠道」。

另外有網友質疑，王菲離婚後便對基金會跟醫院不聞不問，20日有網友挖出，王菲事實上已經連續10年以「匿名捐贈人」的身分，向嫣然天使基金會捐款，總計3268萬人民幣（約1.4億新台幣），多年來因為她低調而沒有宣揚，一直到2023年基金會財務透明化後才公開。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導