李亞鵬醫院恐關門 王菲冷眼旁觀？網挖：10年捐了1.3億

天后王菲前夫李亞鵬近年投資失利欠債約1.8億台幣，最近又傳出他所創立的嫣然天使兒童醫院由於積欠房租及相關費用，累計已突破人民幣1.1億元（約台幣4.9億元），醫院恐將面臨倒閉。有網友將矛頭指向過去和他一起創立醫院的王菲，批她離婚後拍拍屁股走人，另有粉絲幫緩頰，指王菲其實近10年來以匿名的方式捐了人民幣3000萬（約台幣1.3億元），並非撒手不管醫院的事。

王菲2005年和李亞鵬結婚，隔年生下一女李嫣，由於李嫣天生患有唇顎裂，讓王菲和李亞鵬更關心兒童的醫療問題，先是成立嫣然天使基金會，2012年創立嫣然天使兒童醫院，2013年王菲閃電宣布和李亞鵬離婚。近日，醫院陷入財務危機，有人批評王菲冷眼旁觀，但有網友挖出，事實上，王菲已連續10年，用匿名的方式捐贈近1.3億台幣，只是她低調不對外宣張，也使「王菲十年向嫣然天使捐款三千多萬」關鍵字今上午上了熱搜。

對於李亞鵬又陷財務危機，李亞鵬的第二任妻子海哈金喜在直播中表示，李亞鵬這麼多年來堅持做好這件事，對於身為他們孩子的父親，海哈金喜認為必須點讚，「我也覺得他確實這幾年非常不容易，對於這件事他沒有推諉，然後也不抱怨的這種坦承」，讓海哈金喜覺得很笨拙，但是是一份值得珍惜的善意。

而李亞鵬近日拍影片，向關心他們的網友感謝，又因為醫院不符公益捐贈的資格，必須遵循相關法規，若有人想盡一份力，希望大家直接去聯繫醫院，無法透過他。李亞鵬也細數，嫣然天使基金會成立20年來已經提供16000例的全額免費唇顎裂手術，去年團隊走進了西藏、內蒙古、青海、江蘇等，而嫣然天使兒童醫院則完成了7000例的手術，20年來造福了超過23000位病患，真心希望大家幫忙將愛心之火傳遞下去。

