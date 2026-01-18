李亞鵬醫院欠租破1.1億！房東曝善意相助遭曲解怒「養虎為患」

李亞鵬回應醫院拖欠租金一事。（圖／翻攝自一號立井微博）

天后王菲與前夫李亞鵬育有女兒李嫣，由於孩子天生罹患唇顎裂，兩人對兒童醫療議題格外關注，先後成立「嫣然天使基金會」，並於2012年創辦嫣然天使兒童醫院，希望為更多唇顎裂病童提供醫療協助。名下醫院積欠房租及相關費用累計已突破人民幣1.1億元，近期李亞鵬拍片提到租金調漲對醫院經營造成壓力；對此，房東則首次透過媒體表態，直言多年善意相助，最終卻演變成「養虎為患」。

據陸媒報導，嫣然天使兒童醫院近期因長期積欠房租、物業費及其他開支，被法院判決須騰退場地，引發外界關注。2026年1月中旬，李亞鵬發布一段長達31分鐘的實地探訪影片，回顧醫院14年來的公益歷程，並語帶沉重地表示，院方或許即將走入歷史。他在影片中提到，壓垮醫院的「最後一根稻草」是房東將租金「調漲一倍」，使本就經營困難的非營利醫院雪上加霜。

影片曝光後迅速引發輿論發酵，不少網友同情醫院處境，並將矛頭指向房東，認為其在關鍵時刻「惡意漲價」。捐款行動也隨之擴散，截至1月16日下午，外界捐款已突破人民幣1000萬元，李亞鵬第一時間對社會各界表達感謝。然而，房東方面則認為，影片內容模糊事實，將「回歸市價」簡化成壓垮醫院的主因，導致其形象遭嚴重污名化。

房東張先生的助理吳先生出面回應，強調外界認知與實際情況存在落差。他表示，張先生為年近七旬的香港居民，自醫院入駐以來便以低於市場行情約五成的「公益租金」支持院方，長達十年未曾調整。2019年續約時，租金由原約500萬元調整至1000萬元，是結束長期減免、回歸合理市價，並非臨時暴漲。

嫣然天使兒童醫院發聲明回應。（圖／翻攝自北京嫣然天使兒童醫院 微博）

即便在疫情期間，房東仍主動減免租金、下調月租至約80萬元。吳先生補充指出，除月租外，每月超過2萬元的物業費及水電等公共支出，全部仍由房東承擔。他比喻房東就像《中山狼傳》中的東郭先生，好心救助卻長期無法收回租金，強調「李亞鵬是真正受益的一方」。

吳先生同時強調，李亞鵬當年白紙黑字簽署合約，並負有個人無限連帶責任，如今影片中卻以模糊說法，暗示房東漲價是導火線，等同利用大眾同情心進行「道德綁架」。因此，房東態度強硬，要求李亞鵬公開道歉，否則絕不讓步，也讓這場公益與契約之爭持續在輿論中拉鋸。

